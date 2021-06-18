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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Final oylaması başladı

Final oylaması başladı
önderliğinde gerçekleştirilen İpana 23. Türkiye On- Line Liselerarası Müzik Yarışması'nda finale kalan okullar belli oldu. Grup, Bireysel Kız Solist, Bireysel Erkek Solist, Beste ve Enstrüman dalında finale kalan 158 performans, ön jürinin değerlendirmesiyle belirlendi. Serhat Hacıpaşalıoğlu, , , Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut'un değerlendirmesi sonrası 158 finalist için de oylama başladı. Final oylaması, 25 Haziran'a kadar devam edecek.
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Final oylaması başladı
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