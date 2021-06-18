Final oylaması başladı

Serhat Hacıpaşalıoğlu
önderliğinde gerçekleştirilen İpana 23. Türkiye On- Line Liselerarası Müzik Yarışması'nda finale kalan okullar belli oldu. Grup, Bireysel Kız Solist, Bireysel Erkek Solist, Beste ve Enstrüman dalında finale kalan 158 performans, ön jürinin değerlendirmesiyle belirlendi. Serhat Hacıpaşalıoğlu, Özkan Uğur
, Fuat Güner
, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut'un değerlendirmesi sonrası 158 finalist için de oylama başladı. Final oylaması, 25 Haziran'a kadar devam edecek.