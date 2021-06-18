Haberler Günaydın Haberleri ‘Gönder gelsin!’
Giriş Tarihi: 18.6.2021

‘Gönder gelsin!’

‘Gönder gelsin!’
Şarkıcı yeni single çalışması 'Gönder Gelsin'le müzikseverlerle buluştu. Son altı single çalışmasında üç farklı araştırma şirketinin araştırmasına göre radyo ve TV'lerde en çok çalınan şarkıya imza atan ve listelerin zirvesine yerleşen Ünsal, 'Gönder Gelsin'le kendi rekoruna rakip oldu. Sanatçı ''le listelerde ilk haftadan bir numaraya yerleşen ilk sanatçı olmuştu. Söz ve müziği 'e ait olan 'Gönder Gelsin'e yönetmenliğinde klip çekildi. Klibe sokak karnavalı havası verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Gönder gelsin!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA