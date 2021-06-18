Şarkıcı Hande Ünsal
yeni single çalışması 'Gönder Gelsin'le müzikseverlerle buluştu. Son altı single çalışmasında üç farklı araştırma şirketinin araştırmasına göre radyo ve TV'lerde en çok çalınan şarkıya imza atan ve listelerin zirvesine yerleşen Ünsal, 'Gönder Gelsin'le kendi rekoruna rakip oldu. Sanatçı 'Çok Sevmekten
'le listelerde ilk haftadan bir numaraya yerleşen ilk sanatçı olmuştu. Söz ve müziği Murat Güneş
'e ait olan 'Gönder Gelsin'e Ecem Gündoğdu
yönetmenliğinde klip çekildi. Klibe sokak karnavalı havası verildi.