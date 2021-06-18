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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Şarkısının çıktığı gün kaza geçırdı

Şarkısının çıktığı gün kaza geçırdı
11 Haziran'da sözleri 'a, bestesi Ayla Çelik ve 'a ait olan yeni şarkısı 'Masal Kuşu'nu müzikseverlerle buluşturan , aynı gün kaza geçirdi. Düşerek ayak bileğini burkan Açar, ayağının üst tarafı morarıp, ağrısı şiddetlenince hastaneye başvurdu ve 'bağ dokusu zedelenmesi' teşhisi ile ayağı bandaja alındı. 15 gün yürüme yasağı konulan Açar, "Fotoğraf çekimleri, klip, montaj, tanıtım koşturması derken yoruldum, koşturma sırasında ayağımı nasıl burktuğumun bile farkına varmadım, tamamen yorgunluk" dedi.
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Şarkısının çıktığı gün kaza geçırdı
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