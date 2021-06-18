Şarkısının çıktığı gün kaza geçırdı

11 Haziran'da sözleri Hakkı Yalçın
'a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan
'a ait olan yeni şarkısı 'Masal Kuşu'nu müzikseverlerle buluşturan İpek Açar
, aynı gün kaza geçirdi. Düşerek ayak bileğini burkan Açar, ayağının üst tarafı morarıp, ağrısı şiddetlenince hastaneye başvurdu ve 'bağ dokusu zedelenmesi' teşhisi ile ayağı bandaja alındı. 15 gün yürüme yasağı konulan Açar, "Fotoğraf çekimleri, klip, montaj, tanıtım koşturması derken yoruldum, koşturma sırasında ayağımı nasıl burktuğumun bile farkına varmadım, tamamen yorgunluk" dedi.