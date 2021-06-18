Ünlü oyuncu Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la evlilik yolunda

Biten 'Hercai' dizisindeki başarılı performansıyla akıllara kazınan ünlü oyuncu Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la mutlu birlikteliğini sürdürüyor.
ÜNLÜ OYUNCU AİLEYE GİRDİ
Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik yolunda adımlar atıyor. Geçtiğimiz günlerde milli basketbolcunun anne ile babasıyla tanışan oyuncu, bu defa basketbolcunun akrabalarıyla da bir araya gelmeye devam ediyor.
ANNE VE BABASIYLA TANIŞTIRDI
Geçtiğimiz hafta Alaçatı'da bir villa kiralayan Osman, sevgilisini annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey'le tanıştırmıştı.
TRİBÜNDEN İZLEDİ
Şahin, A Milli Basketbol takımımızın hazırlık maçında Rusya ile karşılaşmasını tribünden izledi. Cedi Osman'ın formasını giyen oyuncu, maçı basketbolcunun akrabası Gülden Osman'la takip etti. Maç sonunda Şahin, Gülden Osman'la karesini Instagram'dan paylaştı. Türkiye, karşılaşmayı 80-62 kazandı.