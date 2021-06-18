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Giriş Tarihi: 19.6.2021 00:51

Ünlü oyuncu sevgilisi Cedi Osman'la evlilik yolunda

Ünlü oyuncu Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la evlilik yolunda

ATV'nin 'Hercai' dizisinde rol alan ve dizinin bitimiyle tatile çıkan ünlü oyuncu , sevgilisi Cedi Osman'la evlilik yolunda adımlar atmayı sürdürüyor. Ünlü basketbolcu Osman, sevgilisi Şahin'i annesi ile babası 'le tanıştırdı. Ünlü çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığı görüldü.

Biten 'Hercai' dizisindeki başarılı performansıyla akıllara kazınan ünlü oyuncu , ünlü basketbolcu Cedi Osman'la mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

ÜNLÜ OYUNCU AİLEYE GİRDİ

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik yolunda adımlar atıyor. Geçtiğimiz günlerde milli basketbolcunun anne ile babasıyla tanışan oyuncu, bu defa basketbolcunun akrabalarıyla da bir araya gelmeye devam ediyor.

ANNE VE BABASIYLA TANIŞTIRDI

Geçtiğimiz hafta 'da bir villa kiralayan Osman, sevgilisini annesi ile babası 'le tanıştırmıştı.

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Şahin, A Milli Basketbol takımımızın hazırlık maçında ile karşılaşmasını tribünden izledi. Cedi Osman'ın formasını giyen oyuncu, maçı basketbolcunun akrabası 'la takip etti. Maç sonunda Şahin, Gülden Osman'la karesini Instagram'dan paylaştı. , karşılaşmayı 80-62 kazandı.

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Ünlü oyuncu Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la evlilik yolunda
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