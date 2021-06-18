Ünlü oyuncu Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la evlilik yolunda

Biten 'Hercai' dizisindeki başarılı performansıyla akıllara kazınan ünlü oyuncu Ebru Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

ÜNLÜ OYUNCU AİLEYE GİRDİ

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan Ebru Şahin ve Cedi Osman evlilik yolunda adımlar atıyor. Geçtiğimiz günlerde milli basketbolcunun anne ile babasıyla tanışan oyuncu, bu defa basketbolcunun akrabalarıyla da bir araya gelmeye devam ediyor.