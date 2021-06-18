Ünlü şarkıcı Cem Adrian da imaj tazeledi!

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, yeni yılda imaj tazeleyen ünlüler kervanına katıldı. Ünlü şarkıcının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı ise binlerce yorum ve beğeni aldı.
İMAJI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın yeni imajı ise sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, saçlarının rengini değiştirdi.
"TURNE PLANLARINI AÇIKLIYORUZ"
Yeni imajını sosyal medya üzerinden duyuran ünlü sanatçı paylaştığı fotoğrafın altına, "Çok çok çok yoğun bir konser turnesi öncesi... Biraz güneş, biraz enerji, biraz su, biraz hava, nefes... Biz buluşmalara hazırız... Yakında turne planlarımızı açıklıyoruz.." ifadelerini kullandı.