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Giriş Tarihi: 18.6.2021 22:12 Son Güncelleme: 18.6.2021 22:21

Ünlü şarkıcı da imaj tazeledi!

Ünlü şarkıcı Cem Adrian da imaj tazeledi!

Ünlü şarkıcı da imaj tazeleyenler arasına girdi. Ünlü şarkıcı Adrian, saçlarının rengini değiştirdi. Ünlü sanatçı, yeni imajıyla sosyal medyada ilgi çekti. İşte yeni imajıyla ünlü şarkıcı Cem Adrian...

Ünlü şarkıcı , yeni yılda imaj tazeleyen ünlüler kervanına katıldı. Ünlü şarkıcının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı ise binlerce yorum ve beğeni aldı.

İMAJI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın yeni imajı ise sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, saçlarının rengini değiştirdi.

"TURNE PLANLARINI AÇIKLIYORUZ"

Yeni imajını sosyal medya üzerinden duyuran ünlü sanatçı paylaştığı fotoğrafın altına, "Çok çok çok yoğun bir konser turnesi öncesi... Biraz güneş, biraz enerji, biraz su, biraz hava, nefes... Biz buluşmalara hazırız... Yakında turne planlarımızı açıklıyoruz.." ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı Cem Adrian da imaj tazeledi!
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