Ünlü şarkıcı Cem Adrian da imaj tazeledi!

"TURNE PLANLARINI AÇIKLIYORUZ"

Yeni imajını sosyal medya üzerinden duyuran ünlü sanatçı paylaştığı fotoğrafın altına, "Çok çok çok yoğun bir konser turnesi öncesi... Biraz güneş, biraz enerji, biraz su, biraz hava, nefes... Biz buluşmalara hazırız... Yakında turne planlarımızı açıklıyoruz.." ifadelerini kullandı.