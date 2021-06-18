Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 18 Haziran 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Haziran 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 18 Haziran 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURCUNUZA GÖRE OLMAZSA OLMAZLARINIZ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugün cesaretini ön plana çıkaracak durumlar ile karşı karşıya gelebilirsin. Uzun zamandır görüşemediğin eski bir arkadaşınla tekrardan bir araya gelme planları yapacaksın.
Boğa: Seni geçmişse götürecek olaylar yaşayacağın bir gündesin. Ailen ve sosyal çevrenin son günlerdeki desteği, zor günler için sana moral kaynağı olacak.
İkizler: Hem kendini hem de yaşam alanını değiştirmek adına bugün çeşitli adımlar atacaksın. Aranın bozuk olduğu bazı arkadaşlarını hayatından çıkarmayı düşünebilirsin.
Yengeç: Çevrenle paylaşım halinde olduğun bir gün seni bekliyor. İlişkisi olmayan bir Yengeç burcuysan, sosyal medyada göreceğin bir paylaşım seni rahatsız edebilir.
Aslan: Tarzını tamamen değiştirerek bambaşka bir görünüme kavuşacaksın. Evine tadilat yapmayı düşünen bir Aslan burcuysan, evdeki fazla eşyalar senin için sorun teşkil edebilir.
Başak: Bazı konularda kendini çok kasıyorsun. Daha basit düşünmek üzerindeki kaygıyı azaltacaktır. Bugün kalabalık ortamlarda olmak istemeyecek ve yalnız kalmak isteyeceksin.
Terazi: Gün içinde önemli sınavlar verme durumu seni bekliyor olabilir. Maddi açıdan güçlü olmadığını düşünsen de gün içerisinde yakalayacağın fırsatlar birçok şeyi değiştirecek.
Akrep: Sevdiklerine daha fazla vakit ayırmak istesen de işinin yoğunluğu sana engel oluyor olabilir. Sporla ilgilenen bir Akrep burcuysan, kendini bugün her zamankinden daha fazla zinde hissedeceksin.
Yay: Yeni bir düzen ve kariyer arayışı seni zorlu durumlarla karşı karşıya bırakabilir. İlişkisi olmayan bir Yay burcuysan, bugün beklemediğin bir kişiden mesaj gelebilir.
Oğlak: Sorumluluklarının artması ne kadar yorulduğunu bugün sana daha iyi gösterecek. İşyerinden memnun olmayan bir Oğlak burcuysan, bugün yaşayacakların işyerin ile ilgili olan düşüncelerini değiştirebilir.
Kova: İsteklerini ve planlarını hayata geçirmek istediğin bugünde karşına çeşitli engeller çıkabilir. Evli ve çocuklu bir Kova burcuysan, bugün ailene daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsin.
Balık: Gün içinde pür dikkat kesilmen gereken olaylar meydana gelebilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, sevgilinin seninle paylaşacağı bir durum seni oldukça şaşırtabilir.
BURCUNUZA GÖRE OLMAZSA OLMAZLARINIZ
Hayata dair olmazsa olmazlarımız hiç bitmiyor değil mi? Yaşam karşısında zaman zaman bazı eksiklikler olduğunu hissediyoruz. Hem ruhsal olarak hem de mental olarak… Ancak gün içinde karşılaştığımız bazı anlar var ki kendimizi olmazsa olmaz demekten alıkoyamıyoruz. Gelin bugün bu serüvene burçlarınız üzerinden farklı bir şekilde bakalım. Hangi burç için günlük rutininde olmazsa olmazı nedir?
KOÇ: Hareketli bir yaşam tarzı senin olmazsa olmazın. Geniş bir sosyal çevreye sahip ol ya da olma kendini dinç tutabilmek için sürekli bir şeylerle meşgul olmayı seviyorsun.
BOĞA: Hayatı belli bir çizgide yaşamayı seviyorsun. Güzel bir hayat yaşamak için çok büyük beklentilere girip kaybolmuyorsun. Sakinlik ve huzur olsun sana yeter.
İKİZLER: Fikir üretmediğin tek bir gün bile yok! Zaman zaman zihninin hızına sen bile yetişemiyorsun. Sonunu hesaplamadığın hiçbir yola çıkmak istemiyor, her ayrıntıyı tek tek düşünüyorsun.
YENGEÇ: Olumlu ya da olumsuz her duyguya önem verirsin. Çünkü sana göre duygulardır kişiyi kişi yapan. Sevdiklerinle bir arada olmak, şefkatle ve merhametle davranman seni daha da güçlü kılar.
ASLAN: Bilgini, yorumlarını, hayata bakış açını ortaya koymak ve insanlar tarafından aranılan biri olmak gücüne güç katar. Kimseyi kolay kolay hayatına dahil etmezsin.
BAŞAK: Yaşamını daha rahat hale getirmek için pratikliğini ortaya koymaktan asla çekinmezsin. Pürüzleri hızla toparlamak, yanlış giden durumlara yön vermek senin işin.
TERAZİ: Sosyal ilişkilerinde gösterdiğin iletişim gücü seni bir adım ileriye taşıyor. Hem nezaketli ve incelikli oluşun hem de göz dolduran duruşunla etrafındakilerin dikkatini çekiyorsun.
AKREP: Samimiyeti hissetmediğin, yüzeysel duyguların hiçbiri sana hitap etmiyor. Attığın her adımda, hissettiğin her duyguda, yaşadığın her olayda daha da derine inmek istersin.
YAY: Sıradan olanla yetinmeyerek hep daha ileriyi, daha yeniyi görmeyi arzularsın. Geçmişe, köklerine bağlılığını sürdürmekten de geri kalmazsın.
OĞLAK: Organize etmek, planlı programlı hareket etmek senden sorulur. Aklına koyduğunu gerçekleştirmek için canla başla çalışmaktan, mücadele etmekten asla geri kalmazsın.
KOVA: Değişime her zaman açık oluşun sayesinde çevrene de hemen uyum sağlayabiliyorsun. Rutin giden, ezbere dayalı olmak değil alışılmış olanın dışına çıkmaktır seni mutlu eden.
BALIK: Manevi duygular, konular senin olmazsa olmazların arasındadır. Yeni girdiğin ortamlarda bile gösterdiğin anlayışlı tutum sayesinde hemen herkesin hayatını kolaylaştırırsın.