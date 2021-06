Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 18 Haziran 2021 Cuma

ASLAN: Bilgini, yorumlarını, hayata bakış açını ortaya koymak ve insanlar tarafından aranılan biri olmak gücüne güç katar. Kimseyi kolay kolay hayatına dahil etmezsin.

BAŞAK: Yaşamını daha rahat hale getirmek için pratikliğini ortaya koymaktan asla çekinmezsin. Pürüzleri hızla toparlamak, yanlış giden durumlara yön vermek senin işin.

TERAZİ: Sosyal ilişkilerinde gösterdiğin iletişim gücü seni bir adım ileriye taşıyor. Hem nezaketli ve incelikli oluşun hem de göz dolduran duruşunla etrafındakilerin dikkatini çekiyorsun.

AKREP: Samimiyeti hissetmediğin, yüzeysel duyguların hiçbiri sana hitap etmiyor. Attığın her adımda, hissettiğin her duyguda, yaşadığın her olayda daha da derine inmek istersin.