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Giriş Tarihi: 18.6.2021

kavgası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Yeşil saç kavgası

Oyuncu ’ı, sosyal medyada çıldırttılar. Oyuncu, yeşile boyattığı saçı için çirkin benzetme yapan hayranını ‘Beni küçük düşürdü’ diyerek savcılığa şikayet etti

FARAH'I ÜZEN YORUM
, bir süre önce değişiklik yapıp saçlarının bir bölümünü yeşile boyattı. Magazin gündemini uzun süre meşgul eden saç rengi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçilerinin övgüsünü alan oyuncu, bir takipçi yüzünden çok üzüldü. Bir sosyal medya kullanıcısı ' ne Zeynep, iyice b..k gibi olmuşsun' şeklinde bir yorum yaptı.

'AŞAĞILANDIM' DEDİ
Söz konusu yorum, kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bu durum 'i fena kızdırdı. Yorum sonrası savcılığa başvuran oyuncu, yazılanlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü. Kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını isteyen ünlü oyuncunun ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yeşil saç kavgası
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