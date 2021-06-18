Yeşil saç kavgası

FARAH'I ÜZEN YORUM
Farah Zeynep Abdullah
, bir süre önce değişiklik yapıp saçlarının bir bölümünü yeşile boyattı. Magazin gündemini uzun süre meşgul eden saç rengi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bazı takipçilerinin övgüsünü alan oyuncu, bir takipçi yüzünden çok üzüldü. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Yeşil saç
ne Zeynep, iyice b..k gibi olmuşsun' şeklinde bir yorum yaptı.
'AŞAĞILANDIM' DEDİ
Söz konusu yorum, kısa süre içerisinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bu durum Farah Zeynep
'i fena kızdırdı. Yorum sonrası savcılığa başvuran oyuncu, yazılanlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü. Kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını isteyen ünlü oyuncunun ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.