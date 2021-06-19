Beni 4 yaşındayken Osman Yağmurdereli keşfetti

Güzel oyuncu Çağla Şimşek
, atv
dizisi 'Kardeşlerim
'deki rolüyle dikkat çekti. Şimşek, dört kardeşin hikayesini anlatan dizide 'Ayşe' karakteriyle adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu, 'Ömer'in zor anlarında ona destek olan 'Ayşe' karakteriyle en merak edilen genç oyunculardan biri haline geldi.
19 yaşındaki oyuncu 4 yaşından beri setlerde. Reklam filmleriyle ekranlarda görülmeye başlayan Şimşek'in ilginç bir keşfedilme hikayesi var. Şimşek, henüz 4 yaşındayken annesiyle birlikte gittikleri doktorun muayenehanesinde merhum yapımcı Osman Yağmurdereli
'nin dikkatini çekmiş ve ardından oyunculuk kariyeri başlamış.
Bugüne kadar dört film ve sekiz dizide rol alan Şimşek, hikayesini şu sözlerle anlattı: "Osman Yağmurdereli beni çok sevmiş. Anneme kartını vermiş ve 'Setimize gelin' demiş.
Annem de beni sete götürmüş. Sonra da diziye başladım.
Osman dedemin ruhu şad olsun, çok güzel zamanlardı." İlk olarak 'Elveda Derken' dizisindeki başrollerin çocuğu olarak ekrana gelen oyuncu, sevimli haliyle tüm izleyicilerin beğenisini kazandı. Ardından birkaç işte daha oynadıktan sonra atv dizisi 'Kayıp Prenses'te 'Duru' karakteriyle ilk başrolünü aldı.
'Duru', Şimşek'in şansını açtı ve ardından birçok film projesini de beraberinde geldi.
Birçok Sırp dergisine de kapak olan oyuncu, ardından filmlerde rol almaya başladı. İki filmde yardımcı karakteri oynayan Şimşek, ardından 'Çeşme' ve 'Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk' filmlerinde başrolü aldı.
Bir dönem atv'de fırtınalar estiren 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde 'Lavin' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şimşek, uzun soluklu bu projede oyunculuktaki başarısını iyice kanıtladı. Kimseyi kıskanmadığını, sadece gelişimine önem verdiğini belirten genç oyuncu, "Canlandırdığım her karakterde kendimi bir kademe daha yukarı taşıdım" diye konuştu.
'GÜLÜŞÜN VE BAKIŞIN AYNI' DİYORLAR
Sosyoloji öğrenimi gören Şimşek, 'Kardeşlerim' dizisindeki 'Ayşe Kaya' karakteriyle herkesi şaşırttı. Fanları, bir dönemin çocuk başrolünün değişimiyle ilgili "Çok değişmişsin ama şirinliğin aynı, gülüş ve bakışlarından kim olduğunu çıkardım...", "Seni Kayıp Prenses'ten beri takip ediyorum. Çocukluğumu süsledin", "Seni çocuk başrolken de çok severdim, eski hallerini görünce duygulandım" yorumları yaptı.