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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Çocuk istismarına karşı ünlü desteği

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Çocuk istismarına karşı ünlü desteği
Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler gerçekleştiren aynı zamanda gönüllü avukatlarıyla mağdur ailelere destek olan UCİM, Türkiye'nin 7 bölgesinde ilk etapta 8 ilde kurulacak önleme merkezinde; çocuk ihmal ve istismarını önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. UCİM Derneği, önleme merkezlerinin ikinci şubesini Üsküdar'da açtı. Açılışa, Adil-Zehra Işık, , , gibi birçok ünlü isim katıldı. Oyuncu , "Tüm Türkiye'nin farkındalık sahibi olması için çabalayan UCİM ailesinin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" dedi.
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Çocuk istismarına karşı ünlü desteği
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