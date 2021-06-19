Çocuk istismarına karşı ünlü desteği

Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler gerçekleştiren aynı zamanda gönüllü avukatlarıyla mağdur ailelere destek olan UCİM, Türkiye'nin 7 bölgesinde ilk etapta 8 ilde kurulacak önleme merkezinde; çocuk ihmal ve istismarını önleme faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. UCİM Derneği, önleme merkezlerinin ikinci şubesini Üsküdar'da açtı. Açılışa, Adil-Zehra Işık, Şebnem Çapa
, Ceyda Düvenci
, Bülent Şakrak
gibi birçok ünlü isim katıldı. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu
, "Tüm Türkiye'nin farkındalık sahibi olması için çabalayan UCİM ailesinin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum" dedi.