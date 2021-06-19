Gözler Mali’nin eski eşlerinde

Tuğba Coşkun
KONUŞMAK İSTEMİYORUM
Seda Sayan
'ın Mehmet Ali Erbil
hakkındaki "Tuğba Coşkun
ile evliyken temizlikçi kadına tecavüz etti ve sonrasında boşandı" iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, bu açıklamaların ardından ilk kez Etiler'de görüntülendi. Gazeteciler, Coşkun'a ortaya atılan bu iddiayı sordu. "Konuşmak istemiyorum" diyen Coşkun, ardından koşar adım oradan uzaklaştı.
Nergis Kumbasar
İKİSİ DE DOLDURUŞA GELMİŞ
Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerinden oyuncu Nergis Kumbasar
da önceki akşam Etiler'deydi. Kumbasar, mekan çıkışı eski eşi Erbil ve Seda Sayan hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: "Araya giren yanlış kişiler ve birtakım yanlış anlaşılmalar olmuş ve dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemişlerdir. Biz Seda'yı çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever."