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Giriş Tarihi: 19.6.2021 08:53 Son Güncelleme: 19.6.2021 09:10

Gözler ’in eski eşlerine çevrildi! ile ’ın o sözlerine bakın ne dedi!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Gözler Mehmet Ali Erbil’in eski eşlerine çevrildi! Tuğba Coşkun ile Nergis Kumbasar Seda Sayan’ın o sözlerine bakın ne dedi!

Ünlü şarkıcı ’ın hakkındaki “ ile evliyken temizlikçi kadına tecavüz etti ve sonrasında boşandı” iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun, bu açıklamaların ardından ilk kez Etiler’de görüntülendi. Gazeteciler, Tuğba Coşkun’a ortaya atılan bu iddiayı sordu. Mehmet Ali Erbil’in eski eşlerinden oyuncu da önceki akşam Etiler’deydi. Eski eşler Tuğba Coşkun ve Nergis Kumbasar bakın olayla ilgili ne dedi…

'ın hakkındaki " ile evliyken temizlikçi kadına tecavüz etti ve sonrasında boşandı" iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, bu açıklamaların ardından ilk kez Etiler'de görüntülendi. Gazeteciler, Coşkun'a ortaya atılan bu iddiayı sordu. "Konuşmak istemiyorum" diyen Coşkun, ardından koşar adım oradan uzaklaştı.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerinden oyuncu da önceki akşam Etiler'deydi. Kumbasar, mekan çıkışı eski eşi Erbil ve Seda Sayan hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

"Araya giren yanlış kişiler ve birtakım yanlış anlaşılmalar olmuş ve dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemişlerdir. Biz Seda'yı çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever."

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Gözler Mehmet Ali Erbil’in eski eşlerine çevrildi! Tuğba Coşkun ile Nergis Kumbasar Seda Sayan’ın o sözlerine bakın ne dedi!
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