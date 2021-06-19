Gözler Mehmet Ali Erbil’in eski eşlerine çevrildi! Tuğba Coşkun ile Nergis Kumbasar Seda Sayan’ın o sözlerine bakın ne dedi!

Seda Sayan'ın Mehmet Ali Erbil hakkındaki "Tuğba Coşkun ile evliyken temizlikçi kadına tecavüz etti ve sonrasında boşandı" iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, bu açıklamaların ardından ilk kez Etiler'de görüntülendi. Gazeteciler, Coşkun'a ortaya atılan bu iddiayı sordu. "Konuşmak istemiyorum" diyen Coşkun, ardından koşar adım oradan uzaklaştı.
Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerinden oyuncu Nergis Kumbasar da önceki akşam Etiler'deydi. Kumbasar, mekan çıkışı eski eşi Erbil ve Seda Sayan hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: