Hercai’nin Yaren’i İlay Erkök aşka geldi! İşte yeni sevgilisi!

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Yeni aşıklar, denizde aşka geldi. Yüzerken bir yanaktan, bir dudaktan öperek birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan çift, teknenin bağlı olduğu ipe tutunarak bir süre denizde kaldı. Suyun içinde sarılıp birbirlerini öpücüklere boğan İlay Erkök ve iş insanı sevgilisi, deniz ve güneşin keyfini yaşadıkları Bodrum tatilinde objektiflere böyle yansıdı.