Hercai’nin Yaren’i İlay Erkök aşka geldi! İşte yeni sevgilisi!

İlay Erkök, Yalovaspor basketbol takımında forma giyen Kerem Gülmez'den ayrılınca, aradığı aşkı adının Muharrem olduğu öğrenilen iş insanında buldu.
Milliyet'in haberine göre ;Erkök, önceki gün Bodrum'daki Mazı Koyu'nda görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubuyla birlikte tekneye çıkan oyuncu, arkadaşlarıyla tavla oynadı.
"MUHARREM GELSENE"
Sıcaktan bunalıp suya atlayan Erkök, sevgilisine, "Muharrem gelsene" diye seslendi. Ancak sevgilisinden "Tavla bitsin geleyim" karşılığını aldı. İş insanının 'tavla' cevabına kızan 27 yaşındaki güzel, "Hadi ama tek yüzmek istemiyorum" sözleriyle, sevgilisine tepkisini dile getirdi.
TEKNENİN ÜST KATI YÜKSEK GELDİ
Muharrem Bey, İlay Erkök'ü sözleri karşısında hemen ayaklanıp denize atlamak istedi. Ünlü oyuncunun sevgilisinin, teknenin üst katı yüksek geldiği için bir alt kata inip, oradan suya atlaması dikkat çekti.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Yeni aşıklar, denizde aşka geldi. Yüzerken bir yanaktan, bir dudaktan öperek birbirlerine sevgi gösterisinde bulunan çift, teknenin bağlı olduğu ipe tutunarak bir süre denizde kaldı. Suyun içinde sarılıp birbirlerini öpücüklere boğan İlay Erkök ve iş insanı sevgilisi, deniz ve güneşin keyfini yaşadıkları Bodrum tatilinde objektiflere böyle yansıdı.