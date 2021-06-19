Son Dakika Magazin Haberleri: Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir bacağından vuruldu! Saldırı anı kameralara böyle yansıdı

5 el ateş edildiği öğrenilirken ayağından yaralanan Fatoş Mardini, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırganların 5 el üst üste ateş ettiği ve birinin Karademir'in bacağına isabet ettiği öğrenildi.