Son Dakika Magazin Haberleri: Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir bacağından vuruldu! Saldırı anı kameralara böyle yansıdı

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Karademir evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.
5 el ateş edildiği öğrenilirken ayağından yaralanan Fatoş Mardini, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırganların 5 el üst üste ateş ettiği ve birinin Karademir'in bacağına isabet ettiği öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi arıyor.