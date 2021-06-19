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Giriş Tarihi: 19.6.2021 15:58 Son Güncelleme: 19.6.2021 15:58

Magazin Haberleri: 'nin eski eşi bacağından vuruldu! Saldırı anı kameralara böyle yansıdı

Son Dakika Magazin Haberleri: Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir bacağından vuruldu! Saldırı anı kameralara böyle yansıdı

’nin eski eşi ’in silahlı saldırıya uğradığı anların görüntüleri magazin gündemine olarak düştü. Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin geçtiğimiz aylarda ayrıldığı eski eşi Fatoş Karademir, 'de evinin yakınında aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Fatoş Karademir'in saldırıya uğradığı anlar ve sonrasında yaşananlar ise saniye saniye çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ünlü şarkıcı 'nin geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi evinin yakınında aracının içinde motosikletli kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

5 el ateş edildiği öğrenilirken ayağından yaralanan Fatoş Mardini, kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırganların 5 el üst üste ateş ettiği ve birinin Karademir'in bacağına isabet ettiği öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karademir'in ışıklarda beklediği sırada yanına gelen 2 kişinin ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor.

Görüntülerde Karademir'in aracı yanaştırması ve vatandaşların yardımına gitmesi yer alıyor.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir bacağından vuruldu! Saldırı anı kameralara böyle yansıdı
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