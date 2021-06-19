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Giriş Tarihi: 19.6.2021 07:13 Son Güncelleme: 19.6.2021 07:13

’da kim elendi? ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....

Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....

'de yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan son bölümde, kırmızı ve mavi takımlar, zorlu bir ödül oyunu ve kritik eleme konseyi heyecanı yaşadı. ’nde 122. bölümü yayınlanan 2021 son bölümde zorlu parkurda en iyi performansa sahip isim ödül oyununu kazandı. Ardından Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyinde, potadaki , ve için heyecanlı ve stresli anlar yaşandı. Eleme adaylarından bu hafta en az SMS sıralaması oyu alan isim adaya veda etti. İzleyenler Survivor 2021 son bölüm özetine ilişkin ile , kim gitti? sorularına cevap arıyor. 17 Haziran SMS sıralaması ile Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

yapımcılığı ve hakemliğinde 'de ekranlara gelen son bölümde, büyük finale sayılı günler kala, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karması olan kırmızı ve mavi takımlar arasında yarışmacıların moral ve motivasyon açısında oldukça önem verdiği zorlu ödül oyunu ve oynandı. Ödül oyunu sonrasında ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyi yapıldı. Geçtiğimiz hafta boyunca oynanan bireysel dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonrasında haftanın eleme adayları , ve olmuştu. 17 Haziran 2021 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar en başarılı oyunları çıkaran takımlar ödülü kazanırken kritik eleme konseyinde en düşük SMS sıralaması oyu olan isim bu hafta adaya veda eden isim oldu. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri , kim gitti? sorularına cevap aramaya başladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 17 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde büyük ödül oyunu kazanan ve kritik eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;



SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında 17 Haziran 2021 Perşembe günü 122. bölümle ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde, ev sahipliğinde ve Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan, kırmızı ve mavi takımların kıran kırana mücadele ettiği ödül oyunu ve sonrasında , Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail'in eleme potasında olduğu kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı.

Ünlülüer ve gönüllüler takımlarının karması durumundaki kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununda moral ve motivasyon kazanmak amacıyla ödülün sahibi olmak için parkur üzerinde ter döktü. Her iki takımda skor anlamında birbirini kovalayan bir performans örneği gösterdi.



Zorlu ödül oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının havuz ve atış etaplarından oluşan zorlu parkurda eşitliği sağlayan bir yarışma çıkardı. Ödül oyunundan mavi takımın başarılı atışlarla skor anlamında 9-7'lik başarı gösterirken, Berkay – Poyraz eşleşmesinde, kazana Berkay olunca skor 9-8 olarak değişti ve fark 1'e düştü. Ancak Ayşe - Aleyna eşleşmesinde, Survivor Ayşe başarılı atışlarıyla sahneye çıktı ve skoru 10-8 olarak belirleyerek ödülü mavi takıma kazandırdı.



SURVİVOR 2021 ÖDÜLÜ NEDİR?

Kıran kırana geçen ödül oyununu Ayşe'nin başarılı atışları sonrasında kazanan mavi takım, ilk olarak ringo ile su kayağı yapmalarının ardından yemek ve dondurma yedi.



SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde zorlu parkurda oynanan ödül oyununun ardından, Milli Futbol Takımımıza destek amaçlı olarak kırmızı ve beyaz takım olarak adlandırılarak Survivor 2021 sezonunun son anlat bakalım oyunu oynandı. Türk Hava Yolları'ndan çift kişilik bilet ödülü olan oyunun kazananı Dora, Ayşe, Poyraz'dan oluşan beyaz takım oldu.



SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

17 Haziran 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde ödül ve anlat bakalım oyunları sonrasında kırmızı ve mavi takımlar, Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyinde bir araya geldi. Bu haftanın mavi ve kırmızı takım SMS sırlaması birincileri noter onayıyla belirlenirken, Acun Ilıcalı SMS oyu birincisini kritik konseyde duyurmadı.



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor Türkiye 2021 sezonunda büyük finale sayılı günler kala, geçtiğimiz hafta boyunca oynana kritik bireysel dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerindeki eleme adayı seçimleri sonrasında bu haftanın eleme potasına giden isimleri şöyle şekillendi;

  • ALEYNA KALAYCIOĞLU (Kırmızı takım)
  • DORA (Mavi takım)
  • İSMAİL (Kırmızı takım)



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde, Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan bu haftaki kritik eleme konseyinde, eleme adayları Survivor Dora, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail arasından noter onaylı SMS sıralaması sonuçlarıyla, oylama başında bu yana en az oyu alan isim adaya veda eden isim oldu. Acun Ilıcalı bu haftanın SMS sıralaması oyu ile elenen ismi Dora olarak açıkladı.



SURVİVOR SMS SIRALAMASI SONUÇLARI

Survivor 2021 son bölümde kritik eleme konseyi sonrasında kırmızı ve mavi takımların SMS sıralaması sonuçları açıklanmadı. Bugünkü eleme sonrası kırmızı ve mavi takımların son durumu şöyle oldu,

KIRMIZI TAKIM
ALEYNA KALAYCIOĞLU
İSMAİL
BERKAY

MAVİ TAKIM
AYŞE
POYRAZ

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Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
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