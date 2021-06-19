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Giriş Tarihi: 19.6.2021 20:48 Son Güncelleme: 19.6.2021 20:49

Ünlü şarkıcı ’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı

Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz yıl babası 'i kalp krizi nedeniyle kaybetmişti. Babasının ölümünden 6 ay sonra ünlü şarkıcı Merve Özbey, duy dolu bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Özbey, “Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... Ya da görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... O ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba seni çok özledim." ifadelerini kullandı. İşte ünlü sanatçının sosyal medyaya da damga vuran o duygu yüklü paylaşımı...

Ünlü şarkıcı , geçen yıl geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babası ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Yarın 'Babalar Günü' olması dolayısıyla yaptığı paylaşımda ünlü sanatçı, takipçilerini hüzünlendirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Merve Özbey, kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden babasına hamile olduğunu açıkladığı videoyu paylaştı. Ünlü sanatçı paylaşımın altına ise oldukça duygusal bir yazı paylaştı.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı | Video

"BİLİYOR MUYDUN GÖREMEYECEĞİNİ O YÜZDEN Mİ AĞLADIN? BABA SENİ ÇOK ÖZLEDİM"

Özbey, "Biliyor muydun göremeyeceğini o yüzden mi ağladın baba... yada görebiliyor musun? Bilmiyorum baba... o ellerinin alkışlaması? Zor geçiyor baba, geçiyor ama kanata kanata. Baba, seni çok özledim. Uyuyamıyorum son bir kaç gündür. Biz iyiyiz her şey yolunda. Kavuştun mu ayağına, sesine? Baba seni çok özledim! Elif'imiz çok iyi görüyorsundur belki... yanaklarını bir görsen. Hele o topus ayaklarını :) Bugün ilk defa en son seninle gittiğimiz yere gittim. Kız arkadaşlarımla. İnemedim arabadan. Bir baktım kızımızın gelecegi günü geçen sene bugün soylemişiz sana iyi ki de kaydetmişiz... 2 gün sonra Kenan'ın ilk 'Babalar Günü'. Benim de sensiz ilk 'Babalar Günü'm. Hem babalar, hem de ilk 'Dedeler Günü'n kutlu, mekanın cennet olsun. Biz iyiyiz. Baba seni çok özledim..." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Bu paylaşımın ardından ise ünlü sanatçıya binlerce yorum ve beğeni yağdı.

"APAR TOPAR GÖMÜLDÜ"

64 yaşındaki babası Ahmet Özbey'i ani bir şekilde kaybeden Merve Özbey, ölüm sebebine "Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi ama pandemiden dolayı apar topar gömüldü" sözleriyle açıklık getirmişti.

(Ünlü sanatçı Merve Özbey'in kızı Elif Özüm, 5 aylık oldu)

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı
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