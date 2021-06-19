Ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçen yıl geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Yarın 'Babalar Günü' olması dolayısıyla yaptığı paylaşımda ünlü sanatçı, takipçilerini hüzünlendirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Merve Özbey, kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden babasına hamile olduğunu açıkladığı videoyu paylaştı. Ünlü sanatçı paylaşımın altına ise oldukça duygusal bir yazı paylaştı.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı | Video