Son dakika magazin haberleri: Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı! Bacağından vuruldu

Büyükçekmece Alkent 2000 sitesi güzergahında medyadana geldi. İddiaya göre sanatçı Berdan Mardini'nin Mart ayında ayrıldığı eşi Fatoş Karademir aracıyla seyir halindeyken motsikletli bir kişi yaklaştı. Ardından çıkardığı silahı peş peşe ateşledi. 5 kurşun araca isabet etti Karademir bacağından vuruldu.

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir'e silahlı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı