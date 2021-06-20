Cem Adrian'ın son hali olay yarattı! İmaj değiştiren Cem Adrian ile Kerem Bürsin'in benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, yeni yılda imaj tazeleyen ünlüler kervanına katıldı. Ünlü şarkıcının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı ise binlerce yorum ve beğeni aldı.
İMAJI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın yeni imajı ise sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, saçlarının rengini değiştirdi.
"TURNE PLANLARINI AÇIKLIYORUZ"
Yeni imajını sosyal medya üzerinden duyuran ünlü sanatçı paylaştığı fotoğrafın altına, "Çok çok çok yoğun bir konser turnesi öncesi... Biraz güneş, biraz enerji, biraz su, biraz hava, nefes... Biz buluşmalara hazırız... Yakında turne planlarımızı açıklıyoruz.." ifadelerini kullandı.
KEREM BÜRSİN'E BENZETİLDİ
Yeni imajıyla verdiği pozu sosyal medyada paylaşarak yakında turne tarihlerini açıklayacağını söyledi. Ama takipçileri bu duyurudan çok imajıyla ilgilendi.
Cem Adrian'ın yeni hali Kerem Bürsin'e benzetildi. Şarkıcıya bu konuda yorum yağdı, "Kerem Bürsin'in ikizi gibi olmuş" denildi.