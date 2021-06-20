Haberler Günaydın Haberleri Cem Adrian'ın son hali olay yarattı! İmaj değiştiren Cem Adrian ile Kerem Bürsin'in benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 20.6.2021 11:32 Son Güncelleme: 20.6.2021 11:32

'ın son hali olay yarattı! İmaj değiştiren Cem Adrian ile 'in benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Cem Adrian'ın son hali olay yarattı! İmaj değiştiren Cem Adrian ile Kerem Bürsin'in benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü şarkıcı da imaj tazeleyenler arasına girdi. Ünlü şarkıcı Adrian, saçlarının rengini değiştirdi. Ünlü sanatçı, yeni imajıyla sosyal medyada ilgi çekti. Sosyal medyada ise oyuncu 'e benzetildi. Şarkıcının takipçileri "Kerem Bürsin'in ikizi gibi olmuş" yorumlarında bulundu.

Ünlü şarkıcı , yeni yılda imaj tazeleyen ünlüler kervanına katıldı. Ünlü şarkıcının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı ise binlerce yorum ve beğeni aldı.

İMAJI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Ünlü sanatçı ise sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Ünlü şarkıcı, saçlarının rengini değiştirdi.

"TURNE PLANLARINI AÇIKLIYORUZ"

Yeni imajını sosyal medya üzerinden duyuran ünlü sanatçı paylaştığı fotoğrafın altına, "Çok çok çok yoğun bir konser turnesi öncesi... Biraz güneş, biraz enerji, biraz su, biraz hava, nefes... Biz buluşmalara hazırız... Yakında turne planlarımızı açıklıyoruz.." ifadelerini kullandı.

KEREM BÜRSİN'E BENZETİLDİ

Yeni imajıyla verdiği pozu sosyal medyada paylaşarak yakında turne tarihlerini açıklayacağını söyledi. Ama takipçileri bu duyurudan çok imajıyla ilgilendi.

Cem Adrian'ın yeni hali 'e benzetildi. Şarkıcıya bu konuda yorum yağdı, "Kerem Bürsin'in ikizi gibi olmuş" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cem Adrian'ın son hali olay yarattı! İmaj değiştiren Cem Adrian ile Kerem Bürsin'in benzerliği sosyal medyaya damga vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA