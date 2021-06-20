Kardeşlerim sezonu zirvede kapattı!

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #KardeşlerimSezonFinali etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 18. Bölümde Neler Yaşandı?

KARDEŞLERİM, SEZON FİNALİYLE GÖZYAŞLARINA BOĞDU.

ERHAN'I VURUP SUÇU KADİR'İN ÜZERİNE ATAN AKİF, KARDEŞLERİN DAĞILMASINA NEDEN OLDU…

Heyecan dolu gelişmelerin peş peşe yaşandığı sezon finalinde göz yaşları sel oldu. Kendisine şantaj yapan Erhan'la buluşan Akif, onu öldürüp suçu Kadir'in üzerine attı. Kadir'in tutuklanması bomba etkisi yaratıp, kardeşlerin dağılmasına neden oldu.