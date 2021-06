Baba olmak tüm dünyayı sırtlamak gibi

Annelik, babalık hiç emekliliği olunmayan bir meslek gibi, ölene kadar tüm sorumluluk sende...Anne ve babamızın değerini bilelim. Haklarını helal etmeleri bize en büyük miras...Oğlumla maça, cuma namazına gitmek, oturup erkek erkeğe konuşmak hayalimdi, pandemiden dolayı yapamıyoruz. Şimdi kızım da oldu. Bir gün gelecek kızım evlenecek, çok erken ama bunu düşünüyorum.Eşim Buse'ye (Varol) her konuda yardımcıyım, çocukların altlarını değiştiririm, yıkarım, gaz çıkartırım.Anlaşılacak bir durum değil babalık... Koşulsuz sevmenin ne olduğunu, neler yapabileceğini, fedakarlığı anlıyorsun. Onun hayatını güvene almaya çalışıyorum. Ben 41 yaşındayım, babamın varlığını hissetmek hâlâ bana güven veriyor, "Babam çözer" diyorum. Ediz sonrası babamla daha çok yakınlaştım.Ediz en büyük hayalimdi. İnsanın evladına duyduğu aşk öyle büyük ki mesleğine de yansıyor. Babalık her şeye farklı bakmanızı sağlıyor. İlham kaynağım Ediz...Dört gündür stüdyodayım, o yüzden Babalar Günü'nü yalnız geçiriyorum. Çocuklarım tatilde.Çocuklarıma çok düşkünüm, onlarla 7/24 ilgilenmeyi severim. Bir daha bu yaşları gelmeyecek.Rahmetli babamla müzikle kutlardık Babalar Günü'nü. Babam klarnetçiydi, her şeyi ondan öğrendim.Babalar eskiden ikinci plandaydı. Sanki sadece kadının görevi gibiydi çocuğa bakmak... Baba ekmek kazanır, anne çocukla ilgilenirdi. Yeni dönemde eşinizin yaşadığı doğum sancısı sizde de oluyor. O kilo alıyor, siz de alıyorsunuz. Eşim kilo alınca ben de alıyordum.Baba olmak mükemmel bir duygu, dünyayı sırtlamak gibi ama hiç yorucu değil... Oğlumun varlığı hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Artık 'Biz' dediğim bir hayatım var. Babalık insanı çokça değiştiren ve olumlu yönde geliştiren bir sıfat.Babamın Babalar Günü'nü elini öperek kutlardım. Ben Ozan Ali olduktan sonra babamı çok daha fazla sevmeye başladım. Babalık gerçekten çok kıymetli bir şey...Babalar Günüm şahane geçti. Biz de ihmal olmazdı; Anneler Günü'nde, Babalar Günü'nde hediyemizi alır kutlardık. Bayram neyse anne ve babalar günü de öyleydi bizim için.Baba olduktan sonra öncelikler değişiyor. Dizi çekimlerim yoğundu, şimdi tatilde çocuğumla daha fazla vakit geçirip onu keşfedeceğim. Oğlum 9 aylık oldu, emeklemeye başladı, şükürler olsun. Çocuğum olduğu andan itibaren 'Acaba ne zaman koşacak, onunla ne zaman top oynayacağız?' diye hayaller kuruyorum.