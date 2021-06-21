Fransa'da son 24 saatte 487 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 40 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 807'ye çıktı.

487 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Virüs tespit edilen kişi sayısı 487 artışla 5 milyon 757 bin 798'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1'e düştü.

Hastanelerde 1655'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 386 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 32 milyon 224 bin 257'ye ulaştı, bunlardan 18 milyon 701 bin 201'ine ikinci doz uygulandı.