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Giriş Tarihi: 21.6.2021 23:01 Son Güncelleme: 21.6.2021 23:01

’da eleme adayı kim oldu? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde eleme adayı belli oldu mu?

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 21 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde eleme adayı belli oldu mu?

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan uzun soluklu yarışma son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımlarını karması olan mavi ve kırmızı takımlar arasında bu haftanın oynandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde ’nde yapılan ada konseyi haftanın potaya gönderildi. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık zırhı ve dokunulmazlık sembolü için zorlu parkur üzerinde ter döktü. En başarılı performans grafiğine imza atan isim kritik bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı oldu ve ada konseyinde 3. eleme adayını seçti. Bu bilgiler ışığında ’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularına yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı. Survivor’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının cevapları ve son dakika detayları.

'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında bu haftanın heyecanı yaşandı. Zorlu geçen ve her iki takımın üyelerinin de kıyasıya mücadele örneği gösterdiği dokunulmazlık oyunu sonrasında ise diğer yarışmacıları saf dışı bırakarak kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve sembolü kazanan isim ev sahipliğinde yapılan ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. 2021 son bölüm özeti detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında ve Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;



Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, bu haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve haftanın en önemli ada konseyinde seçimi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde 3. Biryesel dokunulmazlık oyunu kazananı olan isim dokunulmazlık zırhı ile sembolün de sahibi olarak haftanın 3. ve son eleme adayını da potaya gönderdi.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden son 5 yarışmacı arasında kritik 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda Survivor Ayşe ve Poyraz final mücadelesinde karşılaşıyor. Kazanan belli olduğunda burada olacak.

Tüm detaylar geliyor…

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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 21 Haziran 2021 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Kritik ada konseyinde eleme adayı belli oldu mu?
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