Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, mavi ve kırmızı takımlar arasında bu haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Zorlu geçen ve her iki takımın üyelerinin de kıyasıya mücadele örneği gösterdiği dokunulmazlık oyunu sonrasında ise diğer yarışmacıları saf dışı bırakarak kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve sembolü kazanan isim Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde yapılan ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. Survivor 2021 son bölüm özeti detaylarını öğrenmek isteyen izleyiciler Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 ekranlarında ve Dominik Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;
21 Haziran 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, bu haftanın 3. Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu ve haftanın en önemli ada konseyinde 3. eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyinde 3. Biryesel dokunulmazlık oyunu kazananı olan isim dokunulmazlık zırhı ile sembolün de sahibi olarak haftanın 3. ve son eleme adayını da potaya gönderdi.
Survivor 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden son 5 yarışmacı arasında kritik 3. bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda Survivor Ayşe ve Poyraz final mücadelesinde karşılaşıyor. Kazanan belli olduğunda burada olacak.
Tüm detaylar geliyor…