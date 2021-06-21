Ünlü şarkıcı Hakan Altun: Milyonların içinde yüzdüğüm yalan!

"MİLYONLARIN İÇİNDE YÜZDÜĞÜM YALANDIR!"

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı Altun, "Bodrum'da olduğum DOĞRUDUR! Sabahları erken kalktığım DOĞRUDUR! 14 kilo aldığım DOĞRUDUR! Yanımdaki güzel refakatçi DİVA'nın benim değil dostum Ediz'in olduğu DOĞRUDUR! En iyi tekne arkadaşının teknesidir sözü DOĞRUDUR! Her gün denize girdiğim DOĞRUDUR! Eylül ayına kadar konser veremeyeceğim DOĞRUDUR! Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm YALANDIR! Hayatımda sadece doğruları söyleyip,başkalarının haklarını da koruyacağıma dair BABAMA verdiğim sözü yerine getirdiğim DOĞRUDUR! Herkese ama herkese yalansız, riyasız, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel haberler alacağı bir hafta dilerim. Çünkü buna hepimizin ama hepimizin çoook ihtiyacı var, her zaman SEVGİYLE ve SAYGIYLA KALIN." ifadelerini kullandı.