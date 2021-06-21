Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük/haftalık burç yorumları yayında! 21 Haziran 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Haziran 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

Koç: Haftanın ilk gününde kariyerin ile ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Yalnız bir Koç burcuysan, duygusal hayatın gelen bir mesajla hareketlenmeye başlayabilir.

Boğa: Sorumluluklarının artması, yorgunluğunu da artırabilir. Hukuksal konularda bir beklenti içerisindeysen, sürecin uzayacak olması seni rahatsız edebilir.

İkizler: Ailenden beklediğin desteği almak seni motive ediyor. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin ailesinde sağlık sorunları olan birisi gündeme gelebilir.

Yengeç: Güneş, bugün burcunda hareket edecek. Hiç beklemediğin bir anda çevrenden gelecek eleştiriler olabilir. Değişim konusu karşına gelecek.