Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük/haftalık burç yorumları yayında! 21 Haziran 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 21 Haziran 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 21 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Haftanın ilk gününde kariyerin ile ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Yalnız bir Koç burcuysan, duygusal hayatın gelen bir mesajla hareketlenmeye başlayabilir.
Boğa: Sorumluluklarının artması, yorgunluğunu da artırabilir. Hukuksal konularda bir beklenti içerisindeysen, sürecin uzayacak olması seni rahatsız edebilir.
İkizler: Ailenden beklediğin desteği almak seni motive ediyor. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin ailesinde sağlık sorunları olan birisi gündeme gelebilir.
Yengeç: Güneş, bugün burcunda hareket edecek. Hiç beklemediğin bir anda çevrenden gelecek eleştiriler olabilir. Değişim konusu karşına gelecek.
Aslan: Kendi işini kurmak isteyen bir Aslan burcuysan, bankalarla olan görüşmelerine ağırlık vereceksin. Bugün su burcunda hareket edecek olan Ay, harcamalarını artırabilir.
Başak: İşinden memnun olmayan bir Başak burcuysan, yeni bir iş arayışına girebilirsin. Akşamüzeri bir araya geleceğin arkadaşınla birlikte önemli kararlar alabilirsin.
Terazi: Çevrendekilerle yaşamını olumlu sürdürmek için mantıklı adımlar atacaksın. İş arayışında olan bir Terazi burcuysan, bugün tanışacağın kişi, senin için önemli bir referans olabilir.
Akrep: Kariyerini zirveye taşımak adına, olduğundan daha hırslı davranabilirsin. Çünkü Ay, bugün su burcunda hareket edecek. İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysan, hoşlandığın kişiye duygularını açmak isteyebilirsin.
Yay: Ani değişimler gün içerisinde karşına gelebilir. Yönetici gezegenin Jüpiter'in su burcundaki geri hareketi başlıyor. Sağlık konuları karşına gelebilir.
Oğlak: Özel sektörde çalışan bir Oğlak burcuysan, prim haberleri duyabilirsin. Bugün Ay, su burcunda hareket edecek. Kendini stresli durumlardan uzak tutmalısın.
Kova: Hayatındaki olayların, yaptığın şeylerin bir anda bambaşka bir noktaya gelmesi umutlarını artıracak. İşinden memnun olmayan bir Kova burcuysan, iş değişikliği gündemine gelecek.
Balık: Temkinli davranmak istediğin bir gündesin. Yönetici gezegenin Jüpiter, burcunda yavaşlıyor. Kendini hiç beklemediğin olayların içerisinde bulabilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Gökyüzü programının oldukça hareketli olduğu bir haftadayız. Planlarını programlarını son dakikaya bırakmasan da bu hafta değişiklikler olabilir. Korkularının üzerine gideceksin.
Boğa Burçları: Geçmiş ile muhasebe yapman gerekiyor. Sürekli olarak seni meşgul eden konuların yakanı bırakmasını istiyorsun. Beklemediğin bir anda önemli bir destek imdadına yetişebilir.
İkizler Burçları: Yaz aylarının getirdiği tatlı yorgunlukla başa çıkmaya çalışıyorsun. Aynı anda birçok işe yetişmeye çalışmaktan vazgeçmelisin. İhtiyacın olan bir anda beklemediğin bir kişi yanında olabilir.
Yengeç Burçları: Karşıt burcunda meydana gelecek Dolunay, kariyerini işaret edecek. Kendin için en iyisi arıyor olman, senin için yeni planlara zemin hazırlayabilir. Perşembe günü senin için öne çıkan gün olacak.
Aslan Burçları: Mücadele gezegeninin burcundaki hareketi devam ediyor. Birçok konuda aklına takılan soruların peşinde olacaksın. Gökyüzünün hareketli gündemi, programında ani değişimlere sebep olabilir.
Başak Burçları: Karşıt burcunda Jüpiter Retro'su meydana gelecek. Yeniliklerle dolu bir hafta seni bekliyor. Çalışmayan bir Başak burcuysan, umudunu kaybettiğin bir anda, Güneş senin için yeniden doğacak.
Terazi Burçları: Önceliklerin değişiyor. Beklemediğin bir anda beklemediğin bir fırsat kapını çalabilir. İhmal ettiğin konuların olup olmadığını gözden geçirmelisin. Tedbirli olmanda fayda var.
Akrep Burçları: Bazı konulardaki çekimser tavrın, seni olumsuz etkiliyor. Bu hafta sosyal olarak yoğun bir hafta geçirebilirsin. Cumartesi günü, güzel haberler kapını çalabilir.
Yay Burçları: Taşınma telaşesi bu haftayı senin için şekillendirecek. Yeni planlar ve programların istemesen de değişebilir. Gezegen geçişleri hayatındaki yeni fırsatları işaret edebilir.
Oğlak Burçları: Kendi isteklerinle ilgilenmelisin. Hareketin eksik olmayacağı bir hafta, gökyüzünün işaretleri bu yönde. Perşembe günü burcunda Dolunay meydana gelecek. Kabuğundan çıkmanın tam zamanı.
Kova Burçları: Maddi konular bu hafta gündeminde olacak. Ertelemekten sıkıldığın konular bu hafta tekrar karşına gelebilir. Daha fazla ertelememen gerektiğinin farkında olmalısın. İkili ilişkilerde yeni bir sayfa açmanın vakti.
Balık Burçları: Yeni haftada gökyüzü gündemi oldukça hareketli. Burcunda gerçekleşecek Jüpiter Retro'su programını değiştirebilir. İç dünyanla yüzleşecek ve sorunlarının üstüne gideceksin. Salı günü senin için ön plana çıkacak.