Haberler Günaydın Haberleri Alternatif sanat merkezi açıldı
Giriş Tarihi: 22.6.2021

Alternatif sanat merkezi açıldı

Alternatif sanat merkezi açıldı
Bodrum'un yeni sanat mekanı meRQezart, önceki gün Bodrum Marina Yacht Club'ta 'ın 'Rebirth' isimli solo resim sergisi ile kapılarını açtı. Hayriye-Şenkar Öztüzün çiftinin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, , , , Sinan Özer, Muzaffer Akyol, İlker Mengi, Celal Sivrikaya, Burçin Süner-Mehmet Zincircioğlu, Nazlı Eray, Nezih Çavuşoğlu, Eyüp Ateş, İrem Küçükkutlu, Can Öztüzün, Cenk Avdan, Ahmet Hıdır, Yusuf Kırıklı, Reza Danışman, İsmail Altın, Sinan Enç ve Ufuk Atilla gibi isimler yer aldı. Bodrum Marina Yacht Club'ta açılan ve sanat danışmanlığını Tao Ulusoy, direktörlüğünü Süreyya Çingigiray'ın üstlendiği meRQezart, yıl boyunca birçok ünlü sanatçının eserlerini Bodrumlularla buluşturacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Alternatif sanat merkezi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA