Alternatif sanat merkezi açıldı

Bodrum'un yeni sanat mekanı meRQezart, önceki gün Bodrum Marina Yacht Club'ta Barış Sarıbaş
'ın 'Rebirth' isimli solo resim sergisi ile kapılarını açtı. Hayriye-Şenkar Öztüzün çiftinin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, Tahire Demircan
, Aydın Ayaydın
, Kaan Çakır
, Sinan Özer, Muzaffer Akyol, İlker Mengi, Celal Sivrikaya, Burçin Süner-Mehmet Zincircioğlu, Nazlı Eray, Nezih Çavuşoğlu, Eyüp Ateş, İrem Küçükkutlu, Can Öztüzün, Cenk Avdan, Ahmet Hıdır, Yusuf Kırıklı, Reza Danışman, İsmail Altın, Sinan Enç ve Ufuk Atilla gibi isimler yer aldı. Bodrum Marina Yacht Club'ta açılan ve sanat danışmanlığını Tao Ulusoy, direktörlüğünü Süreyya Çingigiray'ın üstlendiği meRQezart, yıl boyunca birçok ünlü sanatçının eserlerini Bodrumlularla buluşturacak.