Berrak Tüzünataç'tan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı! Uraz Kaygılaroğlu Gülcan Arslan ile birlikte!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu ve manken Berrak Tüzünataç'tan geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Ünlü oyuncu Kaygılaroğlu, bu ayrılığın hemen ardından yeni bir aşka yelken açtı.
İLK KEZ GÖRÜNTÜ VERDİLER
Demet Evgar ve Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Fethiye'de tatil yaparken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkıyla da görüntü verdi.
TATİLDE YAKALANDILAR
Bu tatilde Uraz Kaygılaroğlu'nun kendisi gibi oyuncu Gülcan Arslan ile yakınlaştığı görüldü. Yeni sevgilisi ile görüntü vermekten kaçınan ünlü oyuncu bu kez tatilde gazeteciler tarafından fotoğraflandı. Yeni aşıkların oldukça mutlu olduğu da görüldü.
ARSLAN 5 YILLIK SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 5 yıldır aşk yaşadığı yapımcı Metin Anter'den geçtiğimiz yıl sessiz sedasız ayrılmıştı. Kaygılaroğlu ise geçtiğimiz ay Berrak Tüzünataç'dan ayrıldı.