Kalp Yarası'nın yayın tarihi belli oldu! Kalp Yarası pazartesi, Maraşlı salı atv'de!

Çekimleri Hatay-Antakya'da tüm hızıyla devam eden Kalp Yarası'nın yayınlanan ilk bölüm fragmanı nefes kesti. Yayına girdiği andan itibaren sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen dizinin fragmanında, Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin veliahdı Ferit'in düğün gününde yaptığı büyük sürpriz yer aldı.