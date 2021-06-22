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Giriş Tarihi: 22.6.2021 17:21 Son Güncelleme: 22.6.2021 17:21

'dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!

Kuruluş Osman'dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘’, 23 Haziran Çarşamba saat 20:00’de heyecan ve aksiyon yüklü sezon finaliyle atv ekranında olacak.

Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde , Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir.

Diğer yanda Dukas ve , uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır.

Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği '', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman'dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!
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