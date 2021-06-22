Kuruluş Osman'dan görkemli sezon finali! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaş başlıyor!

Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.