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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:44 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:58

Öz yeğeni ile yasak aşkı gündemi sarsmıştı... saldırıya uğradı!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Öz yeğeni ile yasak aşkı gündemi sarsmıştı... Murat Başoğlu saldırıya uğradı!

Ünlü oyuncu ve sunucu , 4 yıl önce Bodrum’da öz yeğeniyle uygunsuz şekilde yakalanıp büyük bir skandala imza atmıştı. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti. Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Murat Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi. Öz yeğeniyle yaşadığı yasak aşk skandalıyla 4 yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda saldırıya uğradı. Başoğlu, hayatı boyunca bu hatasının bedelini ödeyecek gibi gözüküyor!

Yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen , yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmiyor. yazarı , bir süredir ortalarda görünmeyen Murat Başoğlu'nun başına gelen son skandalı anlattı.

İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...

Öz yeğeniyle yaşadığı yasak aşk skandalıyla 4 yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, hayatı boyunca bu hatasının bedelini ödeyecek gibi gözüküyor!

Hakkında 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan, bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, geçen hafta gittiği Bodrum Yalıkavak'taki spor salonunda linç ediliyormuş!

Tanınmamak için sürekli şapka ve güneş gözlüğü ile dolaşsa da, gittiği spor salonunun bir üyesi Başoğlu'nu tanımış ve "ırz düşmanı" diyerek üzerine saldırıp tokatlamış.

Spor salonundaki hocalar araya girip Başoğlu'nun salondan kaçırmışlar. ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti.

O günden beri Bodrum'da inzivaya çekilen Başoğlu, komşuları tarafından istenmediği için birkaç kez de ev değiştirmek zorunda kalmıştı. Murat Başoğlu, hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de bu pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

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Öz yeğeni ile yasak aşkı gündemi sarsmıştı... Murat Başoğlu saldırıya uğradı!
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