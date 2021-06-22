TV8'de Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve yönetmenliğinde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde aylardır ada şartlarında mücadele veren mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, kıran kırana geçen ödül oyununda mücadele etti ve ardından kritik eleme konseyinde stresli anlar yaşadı. 126. bölümü Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde, parkur üzerinde daha başarılı oyun çıkaran ve preformans grafiği yüksek olan takım ödülün sahibi oldu. Ödül sonrasında ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde mavi ve kırmızı takım eleme adayları Survivor Ayşe, Poyraz ve Berkay arasından birinin adaya veda edeceği kritik eleme konseyi yapıldı. Eleme adayları arasından en az SMS sıralaması oyu olan bu haftanın adaya veda eden ismi oldu. Yarışmanın takipçileri Survivor 2021 son bölüm özeti detaylarını merak ederek 22 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor.
Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu kazanan ve kritik eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm son dakika detayları şöyle;
22 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında 126. bölümle yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde, İstanbul'daki büyük final öncesinde kırmızı ve mavi takımlar arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan bir ödül oyunu oynandı. Zorlu mücadele sonrasında kritik eleme konseyinde potada yer alan Survivor Ayşe, Poyraz ve Berkay arasındaki SMS sıralaması oyu heyecanı yaşandı.
Dominik Cumhuriyeti'nde sıcak bir günde oynanan zorlu ödül oyununda 3-3 berabere giden skor, Ayşe - Aleyna eşleşmesinde, Ayşe'nin yüksek performansı ve atış başarısıyla skor 4-3 mavi takım lehine değişti. Ardından Berkay ile karşılaşan Poyraz avantajı sürdüremedi ve skor 4-4'lük beraberlikle güncellendi. Beraberlik skoru İsmail - Ayşe eşleşmesinde, Ayşe'nin skoru kazanmasıyla 4-5 mavi takım üstünlüğüne döndü.
Ayşe'nin başarılı performansına Poyraz'da eşlik etti ve Aleyna karşısında mavi takıma 6 sayısını kazandırdı. Mavi takım üstünlüğünde skor 4-6 olarak güncellendi. Mavi takımın farkı ikiye çıkarması sonrası Berkay sahneye çıkarak Ayşe'nin puan almasına izin vermedi ve kırmızı takımın 5 sayısına imza atarak skoru 5-6'ya taşıdı. Diğer karşılaşmaların skorları ise şöyle;
Survivor 2021 son bölümde oynanan ödül oyununda Aleyna - Poyraz karşılaşmasında kırmızı takımın atağa kalkarak geriden gelmesi ve skoru 8-8'lik beraberliğe taşıması dikkatleri çekti. Kırmızı takım aynı hızla devam ederek Berkay - Ayşe eşleşmesinde Berkay 9. Sayıyı kırmızı takım hanesine yazdırarak ödül yolunda takımına büyük avantaj kazandırması sonrasında, İsmail ile Poyraz arasında oynanan son oyunda İsmail 10. sayıyı kazanarak, ödülü kırmızı takıma kazandırdı.
Zorlu geçen ve yarışmacıların kimi zaman sakatlık yaşadığı Survivor ödül oyununda geriden gelerek büyük başarıya imza atan kırmızı takım ödüle lüks spor otomobiller eşliğinde götürüldü. Otele geldiklerinde dansçılar ve şekerlemelerle karşılanan Survivor İsmail, Aleyna ve Berkay, temiz kıyafetlerini giyerek canlı müzik eşliğinde dans ettikten sonra yemek yemeye gitti. Geceyi özel odalarda uyuyarak geçiren kırmızı takım böylece ödül heyecanının sonuna geldi.
TV8 ekranlarında 22 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ekranlara gelen zorlu ödül oyunu sonrasında kırmızı ve mavi takımların katılımıyla Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı'nın moderatör olarak yer aldığı kritik eleme konseyi ekranlara geldi. Haftanın kırmızı ve mavi takım SMS birincileri noter onayıyla açıklandığında burada olacak.
Survivor Türkiye 2021 sezonunda İstanbul'da gerçekleşecek olan büyük final öncesinde kritik eleme konseyinde SMS sıralaması oyu bazında yarışacak olan yarışmacılar geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinin ardından şöyle şekillendi;
Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde gerçekleşen kritik eleme konseyinde Survivor Berkay, Ayşe ve Poyraz arasından noter onayıyla açıklanacak SMS sıralaması sonuçlarıyla en az oya sahip isim adaya ve Survivor Şampiyonluk hayallerine veda edecek. Acun Ilıcalı'nın noter onayıyla bu haftanın SMS oyu sıralaması sonuçları ile elenen ismi açıklamasıyla birlikte adaya veda eden isim bilgisi burada olacak.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde yapılan kritik eleme konseyi ardından mavi ve kırmızı takımların SMS sıralaması sonuçları belli olduğunda burada olacak.
KIRMIZI TAKIM
MAVİ TAKIM
Survivor Türkiye 2021 sezonunda İstanbul'da gerçekleşecek olan yarı final 24 Haziran Perşembe günü, Final ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak.