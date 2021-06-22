TV8'de Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve yönetmenliğinde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde aylardır ada şartlarında mücadele veren mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, kıran kırana geçen ödül oyununda mücadele etti ve ardından kritik eleme konseyinde stresli anlar yaşadı. 126. bölümü Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde, parkur üzerinde daha başarılı oyun çıkaran ve preformans grafiği yüksek olan takım ödülün sahibi oldu. Ödül sonrasında ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde mavi ve kırmızı takım eleme adayları Survivor Ayşe, Poyraz ve Berkay arasından birinin adaya veda edeceği kritik eleme konseyi yapıldı. Eleme adayları arasından en az SMS sıralaması oyu olan bu haftanın adaya veda eden ismi oldu. Yarışmanın takipçileri Survivor 2021 son bölüm özeti detaylarını merak ederek 22 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 22 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde ödül oyunu kazanan ve kritik eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm son dakika detayları şöyle;