Ucuz kurtuldu

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çağırdığı kuryeyi alıkoyup işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan İpek Hattat
hakkında çeşitli suçlardan 12 yıldan 32 yıla kadar ceza isteniyordu. Mahkeme kararını verdi, Hattat'ın cezası belli oldu.
Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmada Hattat'a, hürriyeti tahdit, mala zarar verme suçlarından toplam 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve hakaret suçundan 1500 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, Hattat'ın sabıkasız olması ve maddi zararın giderilmesi sebebiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.