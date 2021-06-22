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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Ucuz kurtuldu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Ucuz kurtuldu
Evine çağırdığı kuryeyi alıkoyup işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan hakkında çeşitli suçlardan 12 yıldan 32 yıla kadar ceza isteniyordu. Mahkeme kararını verdi, Hattat'ın cezası belli oldu.

Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmada Hattat'a, hürriyeti tahdit, mala zarar verme suçlarından toplam 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve hakaret suçundan 1500 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, Hattat'ın sabıkasız olması ve maddi zararın giderilmesi sebebiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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Ucuz kurtuldu
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