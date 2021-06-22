Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 22 Haziran 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Haziran 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 22 Haziran 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURÇLARIN ANLAYIŞ LİMİTLERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Özel sektörde çalışan bir Koç burcuysan, çalışma alanın seni yeterince tatmin etmeyebilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, karışık duygular içinde olduğunu hissedebilirsin.
Boğa: Çift ruhlu bir gün olacak. Ani karar değişiklikleri sürekli olarak karşına gelecek. Akşam saatlerinde yalnız kalmak ve rahatlamak isteyebilirsin.
İkizler: Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, kazancını artırmanın yollarını arayabilirsin. Toplumsal konulara kayıtsız kalamayışından dolayı özel okumalar yapabilirsin.
Yengeç: Duygularını, biraz daha açığa çıkarabileceğin bugünde, eşin ya da sevgilinle daha derin paylaşımlar yapabilirsin. Hayatını düzene koymak adına bazı planlamalar yapabilirsin
Aslan: Kendi işini yapan bir Aslan burcuysan, yatırımlarını artırmak adına, yeni anlaşmalar imzalayabilirsin. Günün kalanını kendine ayırmak isteyebilirsin.
Başak: Kendini ifade etmekte zorlanabilirsin çünkü Jüpiter Retro'su su burcunda başlıyor. İş yerindeki tavırların arkadaşlarından tepki çekmene neden olabilir.
Terazi: Şans gezegeni Jüpiter, su burcunda geri gitmeye başlıyor. Sorumluluklarının artabileceği bir güne seni bekliyor. Gün içerisinde gözden kaçırdığın konular olabilir.
Akrep: Geride bıraktığın olayları göz önüne aldığında her zaman haklı olmadığını fark edeceksin. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, sevgilinin ilgisizliği canını sıkabilir.
Yay: Güne ne kadar hareketli başlasan da senin dışında gelişen olaylar, işlerinin yavaşlamasına neden olabilir. Evli bir Yay burcuysan, eşinin ailesindeki dedikodular canını sıkabilir.
Oğlak: İlişkisi olmayan bir Oğlak burcuysan, arkadaşın aracılığı ile tanışacağın kişi ile aranda duygusal bir yakınlık oluşabilir. Yoğun geçen günler uykusuzluğa neden olabilir.
Kova: İlişkisi olan bir Kova burcuysan, geçmiş konuların karşınıza gelmesi tartışmalara neden olabilir. Maddi konularda ince eleyip sık dokuman ile aile bireylerinin övgüsünü alacaksın.
Balık: Boşa saymak yerine elindeki somut gerçeklerin üzerinden durmalısın. Özel sektörde çalışan bir Balık burcuysan, müşterilerle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsin.
BURÇLARIN ANLAYIŞ LİMİTLERİ
Kimi zaman en yakınımızda olan kişilerle bile ters düşebiliriz. Bu ne kadar üzücü bir durum olsa da hayatın gerçeklerinden bir tanesi belki de en etkileyeni… Herkesin, yaşanmışlıklar ve davranış biçimleriyle şekillenmiş kendine has bir yaşam felsefesi vardır. Bu kadar insan çeşitliliğinde anlayış limitleri e şüphesiz ki değişebilir. Fakat hiç değilse özel hayatımızda bu anlaşmazlıkları minimuma indirmek, büyütmeden sonlandırmak veya sonrasında çözüme ulaştırmak da mümkündür. Peki, bunları nasıl başarabiliriz? Gelin beraber bakalım.
Koç: Sabırsız yapıları nedeniyle, en son söyleyeceği şeyi en başta söylerler. Bu bakımdan bir Koç'la sağlıklı iletişim kurmak isteyen biri, tartışma çıkacağını anladığı anda ondan uzaklaşmalıdır.
Boğa: Kendi mutluluğunu ve rahatını her şeyin üstünde tutmayı tercih eder. Bir Boğa ile ilişki içerisinde olmak, onun söylediklerine bağışıklık kazanmayı gerektirir.
İkizler: Endişeden, telaştan önünü göremeyen İkizler, iletişim problemlerini de bu noktada yaşar. İkizlerle iletişimde aynı frekansı yakalayabilmek için onu telaşlandırmaktan kaçınmalısınız.
Yengeç: Kendi içine öyle kapalıdır ve öyle bağlıdır ki, dışarıdan gelebilecek her müdahaleyi tehdit olarak algılar. Yengeç'e ulaşmanın yolu, onun dilinden konuşmaktır.
Aslan: Konuşmanın, anlaşmanın en zor olduğu burçlardan biridir. Hatasını asla kabul etmeyen tavırları yüzünden bazen siz bile kendi doğrularınızı savunmaktan vazgeçersiniz.
Başak: Anlaşmazlıkları içindeki kuşkuyla büyütüp, içinde çıkılmaz bir hale getirebilir. Eleştirilerine kulak tıkarsanız daha kolay iletişim kurarsınız.
Terazi: Terazinin en kötü özelliği üşengeç olmasıdır. Duyguları konusunda asla yalan söylemeyen Terazilerle anlaşmak, onlara sakin yaklaşıldığında çok kolaydır.
Akrep: Gururlu olduğu kadar ihtiraslıdır da. Onlarla anlaşmazlığa düşmek de kolaydır, aynı şekilde doğru adımlarla çözüme ulaşmak da.
Yay: Işık hızıyla umutsuzluğa kapılabilen Yay burçları, aynı zamanda da biraz düşünmeden konuşurlar. Özgürlüğüne düşkünlüğüyle bilinen bu burcun insanını asla kısıtlamamalısınız.
Oğlak: İstemediği bir şey olduğunda ne söyleyebilir ne de bir şey yokmuş gibi davranabilir. Yapmanız gereken şey, onu kendi haline bırakmak ve üstüne gitmemektir.
Kova: Haksızlığa karşı tepkisini açıkça ortaya koyması takdir edilecek bir özellik belki ama aşırı muhalefet tavırları ile de şimşekleri üzerine çekiyor. Yargılayıcı olmazsanız anlaşmazlıkların önüne geçebilirsiniz.
Balık: Önyargılarıyla hareket eden Balıklarla iletişim kurmak için, açık sözlü olmanız ilk koşuldur. Bu yüzden onun güveni boşa çıkmadığı sürece onunla sorun yaşamazsınız.