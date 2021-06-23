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Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:58 Son Güncelleme: 23.6.2021 11:59

atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! atv’den yeni bir dizi daha geliyor: !

atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! atv’den yeni bir dizi daha geliyor: İkimizin Sırrı!

Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.  Bir anne ile kızının hayatta kalma mücadelesini anlatan ’nın çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başladı. Yapımcı ve oyuncuların sette bir araya geldiği ilk çekimi tüm ekip birlikte pasta keserek kutladı.  Başrol oyuncuları ve , yapılan kutlamada sette bir aile ortamı oluştuğunu dile getirdiler.

Yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı dizinin başrollerini ve paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Bestemsu Özdemir, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu ve Irmak Örnek gibi usta isimler de yer alıyor.

BİR ANNE-KIZ HİKAYESİ

Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.

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atv’de yeni dizilerin ardı arkası kesilmiyor! atv’den yeni bir dizi daha geliyor: İkimizin Sırrı!
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