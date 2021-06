Bodrum’u plaj plaj teftiş ettik

Bodrum tatili herkesin hayali, ancak Bodrum'daki astronomik fiyatlar, her sezon tatilcileri korkutuyor. Bodrum'daki beach'lerde her gün manşetleri süsleyen lahmacun haberler ine farklı bir yorum getirmek için yola çıktım. Beach'te lahmacun yemek pek tarzım olmadığından hamburger ve ayran deneyimlerimle karşınızdayım.Baştan belirtmek isterim ki, burada yazılanlar tamamen gerçek. İlk olarak Bodrum merkezindeki halk plajına girdim. Plaja giriş için 60 TL ödemek gerekiyor. Halk plajında hamburger 30 lira ayran 10 TL, toplamda 40 TL ödedim. Hamburger ekmeği ve köftesi dondurulmuş hazır etten... Ekmeği de fabrikasyondu. Ayran ise plastik kutudaki market ayranıydı. Buranın plajı kum değil çakıldı. Ortam epey kalabalıktı. Müşteri profili; güneşlenmeye ant içmiş hanımlar ile genç aşıklardan oluşuyordu.SON durağım Yalıkavak 'taki Miya Beach oluyor. Buraya giriş 500 TL. Girişte sizleri dev palmiye ağaçları, makrome iplerden oluşan salıncaklar karşılıyor. Selfie için özel alanlar da unutulmamış. Miya Beach'te hamburger 136 TL. ayran 36 liraydı. Toplamda 172 lira ödedim. Menüdeki en yüksek fiyat; 4 kişilik dev bir hamburgere aitti. Fiyatı 600 liraydı.Bu arada şef, hamburgeri şezlongunuza kadar gelerek servis ediyor. Hamburger eti kıymadan değil, satır etten yapılıyor ve ekmeği mutfakta özel üretiliyormuş. Ayran da özel yapım. Plaja gelince ince kumdandı. Deniz kıyısında yuvarlak minder yataklarda yayıla yayıla güneşlenmek mümkün. Ayrıca plajdaki özel bir locada vakit geçirmek isterseniz maliyeti epey tuzlu. Bir garsonun her an başınızda nöbet tuttuğu lüks loca için günlük 10 bin lira ödemeniz gerekiyor.ERTESİ gün Bitez 'de daha orta segmentteki Beyaz Beach 'te soluğu aldım. Buraya giriş ücreti 250 TL. Beyaz Beach, adı gibi beyaz rengin hakimiyetinde bir yer. Burada hamburger 85 TL, ayran ise 25 liraydı.Hamburger hazır ekmek ve kıymadan yapılan köfteden oluşuyordu. Ayran cam şişedeki market ayranıydı. Burada plaj yok, denize iskeleden giriliyor ancak şezlong yerine minder tercih etmeleri konfor seviyesini epey artırmış, çalışanlar da güleryüzlü ve ilgiliydi.