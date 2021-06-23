Giriş Tarihi: 23.6.2021

Bodrum’u plaj plaj teftiş ettik Tansu CEYLAN

Bodrum sezonu açıldı ve yine en çok astronomik fiyatlar konuşuluyor. GÜNAYDIN editörü Tansu Ceylan, ilçenin plajlarını dolaşıp giriş ücretlerini öğrendi, gittiği her yerde hamburger ve ayrandan oluşan menüyü seçip fiyat araştırması yaptı