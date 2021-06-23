Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Ada Masalı mı Baht Oyunu mu? Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Baht Oyunu, Baş Belası, Aşk Mantık İntikam gibi yeni diziler izleyenlerinin karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları bu kapsamda medya gündeminin takipçileri tarafından sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. "22 Haziran Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamaları gibi merak edilen tüm detaylar…