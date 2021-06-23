Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Ada Masalı mı Baht Oyunu mu? Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Baht Oyunu, Baş Belası, Aşk Mantık İntikam gibi yeni diziler izleyenlerinin karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları bu kapsamda medya gündeminin takipçileri tarafından sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. "22 Haziran Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamaları gibi merak edilen tüm detaylar…
Henüz sıralama belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Şe Akademi Doğada
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
22.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Şef Akademi Doğada
04.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.30 Çember: Güven Bana 'Türk Filmi'
02.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Maraşlı 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baş Belası 'Dizi'
22.45 Black Panther 'Yabancı Film'
01.05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
04.35 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler