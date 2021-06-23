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Giriş Tarihi: 23.6.2021 07:38

Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Ada Masalı mı Baht Oyunu mu? Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Ada Masalı mı Baht Oyunu mu? Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Salı günlerinin iddialı yapımları Ada Masalı, Baht Oyunu, Baş Belası, gibi yapımlar bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarırken öte yandan diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 22 Haziran 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması ile tüm detaylar…

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Baht Oyunu, Baş Belası, gibi yeni diziler izleyenlerinin karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları bu kapsamda medya gündeminin takipçileri tarafından sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. "22 Haziran Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamaları gibi merak edilen tüm detaylar…

Dünün reyting sonuçları açıklandı! Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 1 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

Henüz sıralama belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Şe Akademi Doğada
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
22.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Şef Akademi Doğada
04.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.30 Çember: Güven Bana 'Türk Filmi'
02.30 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15
16.00 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
22.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Maraşlı 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baş Belası 'Dizi'
22.45 Black Panther 'Yabancı Film'
01.05 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
04.35 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama: Ada Masalı mı Baht Oyunu mu? Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
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