Günaydın, Bodrum'daki plajları yerinde inceledi: Şaşırtan fiyatlar...





BURASI BEYAZ BEACH

ERTESİ gün Bitez'de daha orta segmentteki Beyaz Beach'te soluğu aldım. Buraya giriş ücreti 250 TL. Beyaz Beach, adı gibi beyaz rengin hakimiyetinde bir yer. Burada hamburger 85 TL, ayran ise 25 liraydı.

Hamburger hazır ekmek ve kıymadan yapılan köfteden oluşuyordu. Ayran cam şişedeki market ayranıydı. Burada plaj yok, denize iskeleden giriliyor ancak şezlong yerine minder tercih etmeleri konfor seviyesini epey artırmış, çalışanlar da güleryüzlü ve ilgiliydi.