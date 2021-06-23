Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Kuruluş Osman 64. Bölüm SEZON FİNALİ (23 Haziran 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Ölümcül veda...