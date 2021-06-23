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Giriş Tarihi: 23.6.2021 08:52 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:14

'ın eski eşi 'in yeni işi şoke etti! Bir zamanlar armatördü, nereden nereye...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi şoke etti! Bir zamanlar armatördü, nereden nereye...

Bir zamanlar armatörlük yapan , sunucu ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu. 2005 yılında nikah masasına oturan ile Özlem Yıldız, 3 Ekim 2013 tarihinde boşanmıştı. Bir dönem yaşadığı maddi krizle de haberlere konu olan Sinan Serter, son işiyle herkesi şaşırttı. GÜNAYDIN yazarı , Sinan Serter'in sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başladığını açıkladı! İşte detaylar...

Sunucu 'ın 2013'te boşandığı eski eşi , öyle bir ticarete başlamış ki, şaştım kaldım!

Ezgi Mola, Derin Mermerci ve Pınar Sabancı'nın da aralarından olduğu yüzlerce hayvansever, hayvan ticaretinin durması için her fırsatta çağrı yaparken; , sosyal medyada evcil hayvan ticaretine başlamış. Evet, yanlış okumadınız…

2009 yılında maddi sıkıntıya girene kadar çok şaşalı bir hayat süren Sinan Serter, Instagram'da 'modenass' adıyla açtığı hesabında resmen hayvan ticareti yapıyor.

Hesabından cins cins köpeklerin fotoğraflarını paylaşan Serter, altlarına fiyatlarını yazmamış ama köpekleri 3-5 bin Euro arasında sattığı konuşuluyor.

Siz siz olun, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için çırpınan ve onları sahiplendirmeye çalışan gerçek hayvanseverlere kulak verin.

Ne petshop'ların, ne de Sinan Serter gibilerin ekmeğine yağ sürmeyin, sokak hayvanlarını sahiplenin.

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Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in yeni işi şoke etti! Bir zamanlar armatördü, nereden nereye...
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