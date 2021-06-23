Son Dakika Magazin Haberleri... Şeyma Subaşı bebeğini düşürdüğünü açıkladı

Geçen haftalarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve bu teklifi kabul eden Şeyma Subaşı'nın kısa bir süre önce hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
"HAMİLE OLDUĞUMU BİLMENİZİ İSTERİM"
İddiaların ardından açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, "Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" dedi.
"EVLENMEK İÇİN ACELE ETMEMİZİN NEDENİ DE BUYDU"
Evlenmek için acele etme nedenlerinin de hamilelik olduğunu belirten Subaşı, "Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.
"STRES BEBEĞİMİ KAYBETMEME NEDEN OLDU"
Subaşı yaptığı bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Instagramdan yeni bir paylaşım yaptı ve acı haber kamuoyuna duyudu. Subaşı açıklamasında, "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu." dedi.
"YAS TUTMAM İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VAR"
Subaşı açıklamasının devamında ise, "Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" ifadesini kullandı.