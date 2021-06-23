Toprak Can Adıgüzel “Kalp Yarası”nda canlandırdığı Yaman karakterini anlattı!

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası'nın başrol oyuncularından Toprak Can Adıgüzel, Hatay-Antakya'nın köklü ailelerinden Sancakzadelerin ocağında büyümüş Yaman karakterini anlattı.
"YAMAN'IN TUTKUSU VE BEY OLMA İSTEĞİ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK"
Adıgüzel, "Yaman, Sancakzade ailesinin bir ferdi olarak büyüse de hayatın zor ve acı taraflarını tadarak yaşamış. Ailedeki insanlar onu kendilerinden ayrı tutmamış ancak Yaman her zaman kendini onlardan ayrı hissederek var olmuş.
Ferit ile birlikte kardeş gibi büyümüş, onu uğrunda canını verecek kadar sevmiş. Yaman'ın Hande'ye olan tutkusu ve Yaman Bey olma isteği etrafındaki herkesin ve her şeyin dengesini sonsuza dek değiştirecek" ifadelerini kullandı.
Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu'nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan, medeniyetlerin buluşma noktası Hatay-Antakya'nın etkileyici coğrafyasında geçen Kalp Yarası, sezonun en çok ilgi gören yapımlarından biri olacak.
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