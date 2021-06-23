Ünlü oyuncu Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta'nın tatil kaçamağı! Can Yaman sevgilisini tatilde ailesiyle tanıştırdı!

Türkiye'den sonra İtalya'da da magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Can Yaman, geçen aylarda ortaya atılan iddialara rağmen Diletta Leotta ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.

ÜNLÜ ÇİFTTEN İSTANBUL'A SÜRPRİZ TATİL KAÇAMAĞI!

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta'dan sürpriz bir tatil kaçamağı geldi. Ünlü çift, kimseye haber vermeden İstanbul'a geldi.