Ünlü oyuncu Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta'nın tatil kaçamağı! Can Yaman sevgilisini tatilde ailesiyle tanıştırdı!

Türkiye'den sonra İtalya'da da magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Can Yaman, geçen aylarda ortaya atılan iddialara rağmen Diletta Leotta ile ilişkisine doludizgin devam ediyor.
ÜNLÜ ÇİFTTEN İSTANBUL'A SÜRPRİZ TATİL KAÇAMAĞI!
Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta'dan sürpriz bir tatil kaçamağı geldi. Ünlü çift, kimseye haber vermeden İstanbul'a geldi.
AŞK POZU!
Bugün sosyal medya üzerinden İstanbul'a geldiğini duyuran ünlü oyuncu Can Yaman, sevgilisiyle Boğaz'da aşk pozu verdi.
SEVGİLİSİNİ AİLESİYLE TANIŞTIRDI
Can Yaman, sevgilisi olan ünlü spikeri ailesiyle tanıştırdı. Ailesi ve sevgilisiyle Boğaz turu yapan Yaman'ın neşeli halleri dikkat çekti.
MÜSTAKBEL GELİNİ İLE POZ VERDİ
Güldem Yaman'ın müstakbel gelini Diletta Leotta ile samimi pozu da beğeni topladı.
YAKIN ZAMANDA EVLİLİK OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR
Diğer yandan, aileleri tanıştırma boyutuna kadar gelen iki aşık Yaman ile Leotta'nın yakın zamanda evlilik kararı alabileceği konuşuluyor.