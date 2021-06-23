Yakışıklı oyuncu Metin Akdülger gönlünü YouTuber Cansu Akın'a kaptırdı! Metin Akdülger ile Cansu Akın'dan aşk ilanı geldi!

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı bir dijital platform dizisi 'Atiye'de rol alan Metin Akdülger, gönlünü Youtuber Cansu Akın'a kaptırdı.
Bir süredir gözlerden uzak tatil yapan çift, birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşarak aşklarını ilan etti.
Sosyal medyada Akın ve Akdülger çiftine takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Akdülger, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisiyle ünlenmişti.
Akdülger, ardından 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Şahsiyet' adlı yapımlarda da boy göstermişti.
Ayrıca yakışıklı oyuncu, 'Şahsiyet' dizisindeki rol arkadaşı Cansu Dere ile de bir dönem aşk yaşamıştı.