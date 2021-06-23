Haberler Günaydın Haberleri Yakışıklı oyuncu Metin Akdülger gönlünü YouTuber Cansu Akın'a kaptırdı! Metin Akdülger ile Cansu Akın'dan aşk ilanı geldi!
Giriş Tarihi: 23.6.2021 14:54 Son Güncelleme: 23.6.2021 14:55

Yakışıklı oyuncu gönlünü YouTuber 'a kaptırdı! Metin Akdülger ile Cansu Akın'dan aşk ilanı geldi!

Yakışıklı oyuncu Metin Akdülger gönlünü YouTuber Cansu Akın'a kaptırdı! Metin Akdülger ile Cansu Akın'dan aşk ilanı geldi!

Ünlü oyuncu , son dönemde dijital platformda yayınlanan "" dizisinde hayat verdiği 'Ozan' karakteri ile adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını pek aktif kullanmayan Akdülger, zaman zaman yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Bir süredir adı YouTuber ile anılan ünlü oyuncu, sonunda aşkını ilan etti. Dedikodular karşısında sessizliğini koruyan çift, fotoğraflarını paylaşarak birlikteliklerini gözler önüne serdi! İşte Metin Akdülger ve Cansu Akın'ın dikkat çeken o paylaşımı...

Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı bir dijital platform dizisi ''de rol alan , gönlünü Youtuber 'a kaptırdı.

Bir süredir gözlerden uzak tatil yapan çift, birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşarak aşklarını ilan etti.

Sosyal medyada Akın ve Akdülger çiftine takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Akdülger, Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Medcezir' dizisiyle ünlenmişti.

Akdülger, ardından 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Şahsiyet' adlı yapımlarda da boy göstermişti.

Ayrıca yakışıklı oyuncu, 'Şahsiyet' dizisindeki rol arkadaşı Cansu Dere ile de bir dönem aşk yaşamıştı.

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Yakışıklı oyuncu Metin Akdülger gönlünü YouTuber Cansu Akın'a kaptırdı! Metin Akdülger ile Cansu Akın'dan aşk ilanı geldi!
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