"Sen kimsin Hadsiz Pedro" Tülin Şahin’in kızının babası Portekizli Pedro de Noronha’dan Türkiye'ye hakaret!

Hani 2 yaşındaki kızının annesi Tülin Şahin'e hamileyken ve doğum sonrasında psikolojik şiddet uygulayan, kilo baskısı yapan, Şahin bir top dondurma yediği için kavga çıkaran, geceleri bebeğiyle ilgilenmesin diye zorla iki bakıcı getirip 'Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil' diyerek Şahin'e baskı yapan, yeni doğum yapmış anneyi sürekli 'Hadi spor yap zayıfla' diye zorlayan, ayrıca küçük kızlarına da şiddet uygulayan o şahıs var ya... Hani kızını görmeye geldiği zaman evdeki kameraların yönlerini değiştirerek şüpheli hareketlerde bulunan, Şahin'i 'Kızımı kaçırmak mı istiyor?' diye paniğe sürükleyen o dengesiz kişi...