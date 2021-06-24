Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını resmi olarak duyuran 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ve iş insanı Yiğit Marcus Aral'ın ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. İnanılmaz iddia özellikle sosyal medyaya damga vurdu.
ŞAHİN YENİ SEVGİLİSİ KAMIŞLI İLE YEMEK YİYORDU
Atılan iddia ise sosyal medyaya kadar düştü. İddiaya göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yiyordu.
ARAL MEKANI BASTI
Sosyal medya üzerinden yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı'nın yemek yediği restoranı bastı.
Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti! | Video
ŞAHİN'İN YENİ SEVGİLİSİNİ DENİZE ATTI
Aral'ın mekanda olay çıkarttığı ve Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize attığı iddia edildi. Olay sosyal medyada derin bir yankı uyandırdı.
KEREM KAMIŞLI'DAN MARCUS'A : "TÜRKİYE'NİN VERGİSİNİN YÜZDE 10'UNU VERİYORUM! SENİ TÜRKİYE'YE SOKMAM"
Kerem Kamışlı kendisini denize atan Marcus'a "Türkiye'nin vergisinin %10'unu ben veriyorum,Türkiye ye giren uçakların yüzde 30'u bizim, sen benim kim olduğumu biliyormusun? Seni Türkiye'ye sokmam" dedi.