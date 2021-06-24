Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti!

ŞAHİN'İN YENİ SEVGİLİSİNİ DENİZE ATTI

Aral'ın mekanda olay çıkarttığı ve Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize attığı iddia edildi. Olay sosyal medyada derin bir yankı uyandırdı.

KEREM KAMIŞLI'DAN MARCUS'A : "TÜRKİYE'NİN VERGİSİNİN YÜZDE 10'UNU VERİYORUM! SENİ TÜRKİYE'YE SOKMAM"

Kerem Kamışlı kendisini denize atan Marcus'a "Türkiye'nin vergisinin %10'unu ben veriyorum,Türkiye ye giren uçakların yüzde 30'u bizim, sen benim kim olduğumu biliyormusun? Seni Türkiye'ye sokmam" dedi.