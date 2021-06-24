Haberler Günaydın Haberleri Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti!
Giriş Tarihi: 24.6.2021 21:58 Son Güncelleme: 24.6.2021 22:14

Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti!

Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti!

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır iş insanı Yiğit Marcus Aral ile doludizgin bir aşk yaşıyordu. Ancak bu aşka gölge düştü. Geçtiğimiz günlerde bir anda ayrıldıklarını açıklayan çift ile ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Atılan iddia ise sosyal medyaya kadar düştü. İddiaya göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yiyordu. Sosyal medya üzerinden yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı’nın yemek yediği restoranı bastı. Aral’ın mekanda olay çıkarttığı ve Kamışlı’yı sandalyesi ile birlikte denize attığı iddia edildi. Olay sosyal medyada derin bir yankı uyandırdı…

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını resmi olarak duyuran 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ve iş insanı Yiğit Marcus Aral'ın ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. İnanılmaz iddia özellikle sosyal medyaya damga vurdu.

ŞAHİN YENİ SEVGİLİSİ KAMIŞLI İLE YEMEK YİYORDU

Atılan iddia ise sosyal medyaya kadar düştü. İddiaya göre Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yiyordu.

ARAL MEKANI BASTI

Sosyal medya üzerinden yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı'nın yemek yediği restoranı bastı.

Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti! | Video

ŞAHİN'İN YENİ SEVGİLİSİNİ DENİZE ATTI

Aral'ın mekanda olay çıkarttığı ve Kamışlı'yı sandalyesi ile birlikte denize attığı iddia edildi. Olay sosyal medyada derin bir yankı uyandırdı.

KEREM KAMIŞLI'DAN MARCUS'A : "TÜRKİYE'NİN VERGİSİNİN YÜZDE 10'UNU VERİYORUM! SENİ TÜRKİYE'YE SOKMAM"

Kerem Kamışlı kendisini denize atan Marcus'a "Türkiye'nin vergisinin %10'unu ben veriyorum,Türkiye ye giren uçakların yüzde 30'u bizim, sen benim kim olduğumu biliyormusun? Seni Türkiye'ye sokmam" dedi.

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Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti!
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