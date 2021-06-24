Survivor Aleyna kimdir? Survivor Türkiye 2021 sezonu yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı modertaörlüğünde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor Türkiye 2021'de yarı finale kalan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili detaylar yarışmanın izleyenleri tarafından merak edilerek Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırılmaya yoğun olarak devam ediyor.
Survivor Aleyna ile ilgili merak edilen tüm bilgiler şöyle;
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI
Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.
ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI
Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.