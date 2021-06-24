



SURVİVOR YARI FİNAL NASIL OLACAK?

Survivor 2021'de Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ve Berkay'ın adaya veda ettiği eleme konseyinde, Survivor 2021 yarı finaline ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, bugün oynanan yarı final oyununda başarılı olamayan Aleyna ve Poyraz arasından birisi SMS oylaması sonuçlarına göre yarı finale kalan 3. isim olacak ve diğeri elenecek. Yarı final gecesinin sonunda ise yine bir yarışmacı elenecek ve böylelikle büyük finalin son 2'si belli olmuş olacak.