Survivor final tarihi için milyonlarca izleyenin geri sayımı sürüyor. Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programında Dominik'te yaklaşık altı ay süren mücadele artık sona eriyor. 24 Yarışmacıyla ilk bölümünü yayınlayan programda şimdi ise yalnızca dört isim kaldı. Bu akşam yarı finalin yayınlanacağı bilinirken "Survivor ne zaman bitiyor, final ne zaman ve nerede yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor final tarihi ve merak edilen tüm detaylar…
SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?
Survivor 2021, sezona 24 yarışmacı ile Ocak ayının 9'unda başladı. Dominik Cumhuriyeti'nde yaklaşık altı ay süren mücadelede finale adım adım gidiliyor. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali 25 Haziran Cuma günü yapılacak.
Survivor finali ve yarı finali İstanbul'da yapılacak.
SURVİVOR'DA SON 4 YARIŞMACI KİMLER?
KIRMIZI TAKIM
İsmail
Aleyna
MAVİ TAKIM
Poyraz
Ayşe
23 Haziran 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, dünkü eleme konseyinde Survivor Berkay'ın adaya veda etmesi sonrasında son 4'e kalan yarışmacılar İsmail, Aleyna, Poyraz ve Ayşe oldu. İsmail'in yarı final biletine sahip olması nedeniyle geriye kalan son 3 yarışmacı SMS sıralamasına kalmadan İstanbul'daki yarı final mücadelesine kalmak için kritik yarı final oyununda bir araya geldi.
Kritik yarı final oyununun ilk etabında Aleyna, Ayşe ve Poyraz arasındaki kıran kırana mücadeleler ilk olarak ekranlara geldi. Üç yarışmacının birbirleri arasında yapılan eşleşmeler sonucunda ilk etaptan başarıyla çıkan 2 isim Ayşe ve Aleyna oldu. Poyraz ise yarı finale SMS oyu sıralaması olmadan gitme hakkını kaybetti.
Survivor 2021'de Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ve Berkay'ın adaya veda ettiği eleme konseyinde, Survivor 2021 yarı finaline ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, bugün oynanan yarı final oyununda başarılı olamayan Aleyna ve Poyraz arasından birisi SMS oylaması sonuçlarına göre yarı finale kalan 3. isim olacak ve diğeri elenecek. Yarı final gecesinin sonunda ise yine bir yarışmacı elenecek ve böylelikle büyük finalin son 2'si belli olmuş olacak.