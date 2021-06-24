TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde verdikleri mücadelenin sonuna gelerek son 4'e kalan Survivor Ayşe, Aleyna, Poyraz ve İsmail, İstanbul'daki kritik yarı final koltuğunda SMS sıralaması oylarına göre final 3'lüsüne kalıp kalmayacaklarını öğrendi. Acun Ilıcalı tarafından noter onayıyla açıklanan 24 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması oylarına göre 2021 finalistleri belli oldu. Bu bilgilerle yarışmanın takipçileri Survivor finalistleri kim oldu? ve 24 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi? sorularına cevap aramaya başladı.
Survivor 2021 son bölümde 2021 sezonu büyük finaline kalan ve elenen isimlere ilişkin son dakika detayları şöyle;
24 Haziran 2021 Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde aylardır Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde zorlu parkurlara çıkan ancak geri kalan rakiplerini saf dışı bırakarak son 4'e kalan Survivor Ayşe, Aleyna, Poyraz ve İsmail arasından Aleyna ve Poyraz arasında yarı final SMS sıralaması mücadelesi için İstanbul Boğazın'da yapılan son bölümde heyecan yaşadı.
Survivor 2021 son bölümde İstanbul'da yapılan kritik yarı final mücadelesinde, yarışmanın elenerek adaya veda eden yarışmacıları ve yarı fianlde SMS elemesine dahil olan yarışmacıların aileleri büyük heyecan yaşadı. Survivor Batuhan'ın İsmail Balaban için tezahürat attığı görüldü.
Aylar boyu Dominik Cumhuriyeti'nde ödüller dışında yemek yemeden hayatını idame ettiren yarışmacılar arasından 24 Haziran 2021 günü yapılan kritik Survivor yarı final gününe kadar elenmeyerek son 4'e kalan Survivor Ayşe, İsmail, Poyraz ve Aleyna arasından yalnızca 2'si Cuma günü yapılacak olan Survivor büyük finaline katılmaya hak kazanacak ve yapılan SMS oylamasıyla en fazla oya sahip olan isim Survivor Türkiye 2021 sezonu şampiyonu olarak seçilecek.
Survivor 2021 son bölümde İstanbul'da yapılan kritik yarı final mücadelesinde, yarışmanın elenerek adaya veda eden yarışmacıları ve yarı fianlde SMS elemesine dahil olan yarışmacıların aileleri büyük heyecan yaşadı. Acun Ilıcalı modertörlüğünde İstanbul boğazında eşsiz manzara eşliğinde yapılan Survivor 2021 yarı final mücadelesinde, Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan son parkur oyununda başarısız olan Aleyna ve Poyraz arasında SMS elemesi yapıldı.
Kritik yarı final mücadelesinde Acun Ilıcalı tarafından noter onaylı olarak açıklanan 24 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması oylarına göre Aleyna ve Poyraz arasından son 3'e kalmaya hak kazanan isim Poyraz oldu.
İstanbul'dan TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan kritik yarı final gecesinde, Poyraz'ın yarı final 3'lüsüne dahil olması sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu elenerek Survivor 2021 şampiyonluk hayallerine veda etti. Öte yandan kritik yarı final mücadelesinde moderatör Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamayla elenen diğer isim ise Ayşe oldu ve büyük final hayallerini kaybetti. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında Ayşe destekçileri şok geçirdi.
Survivor Aleyna'nın elenmesinin ardından yarı final üçlüsüne kalan İsmail, Ayşe ve Poyraz için Acun Ilıcalı yeniden SMS oylaması başlattı. Gecenin sonunda oylamanın tamamlanmasıyla birlikte SMS oylaması sonuçlarına en fazla oyun sahibi olan Survivor finalistleri şöyle şekillendi;
Survivor Türkiye 2021 sezonunun İstanbul'da gerçekleşecek olan büyük finali 25 Haziran 2021 Cuma günü Acun Ilıcalı sunuculuğunda yapılacak.