Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 24 Haziran 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Haziran 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 24 Haziran 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "AŞKI YENİDEN TANIMLAYIN" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Ortaklı bir işte çalışıyorsan, bu günlerde görüş ayrılıkları yaşaman mümkün. Uzun sürredir ilişkisi olan bir Koç burcuysan, evlilik fikrine sıcak bakmaya başlayabilirsin.
Boğa: İlişkilerde duygusal konuşmalar seni bugün geriyor olabilir. Çalışmayan bir Boğa burcuysan, karşına çıkacak fırsatları azımsamamanda fayda var.
İkizler: Hayatında var olan problemleri sürekli ısıtıp ısıtıp önüne koyanlara karşı gardını alacaksın. Evde yapacağın değişiklikler için ihtiyaçlarının listesini yapabilirsin
Yengeç: Karşıt burcunda meydana gelecek olan Dolunay, sosyal hayatını hareketlendirecek. Aile içerisinde anlaşmazlıklar gündeme gelebilir.
Aslan: Kariyerine daha çok odaklanman gerektiğinin farkına varacaksın. Yeni tanıştığın insanlara şans vermekten korkmayacaksın.
Başak: Çalışmalarına hız kazandırmak isterken önemli detayları gözden kaçırabilirsin. Sosyalleşmeye ihtiyacın olduğu bu günlerde, arkadaşlarınla daha fazla vakit geçireceksin.
Terazi: Gün içerisinde yaşayacağın anlaşmazlık ya da aksaklıklar seni hedefine daha çok bağlayacak. Aile içinde toparlayıcı bir etkiye sahip olacaksın.
Akrep: Aile şirketinde çalışıyorsan, alınacak kararlarda daha fazla söz sahibi olmak isteyeceksin. Çocukları olan bir Akrep burcuysan, çocukların geleceğine yönelik kararlar alabilirsin.
Yay: Toprak burcunda meydana gelecek Dolunay ile birlikte problemlerinin üzerine gideceksin. Geleceğe yönelik planların karşına gelebilir.
Oğlak: Duygusal hayatındaki dalgalanmalar, Dolunay ile birlikte yeniden karşına gelebilir. Kişisel bakımınla ilgileneceğin bugünde harcamaların artış gösterebilir.
Kova: Özel sektörde çalışan bir Kova burcuysan, yetiştirmen gereken işler fazlaca vaktini alabilir. Bugün ailenle vakit geçirmek için planlar yapabilirsin.
Balık: Kendi gelişimini devam ettirmek için mesleki kurslara yazılacaksın. İş arayışında olan bir Balık burcuysan, beklemediğin bir iş teklifi kapını çalabilir.
AŞKI YENİDEN TANIMLAYIN
Sevmek dünyanın en özel duygularından bir tanesi. Birlikte olduğunuz kişiyle yakaladığınız uyumun, ömür boyu sürecek hissi… Kimi zaman etrafımızdaki kişilerle ilgili, ne kadar uyumlular der, öngörülerde bulunuruz. Belki de sizin birlikteliğiniz gördüklerinizden çok daha uyumlu ve sevgi doludur. Biriyle anlaşmak, onu olduğu gibi kabul etmek oldukça zor olsa da siz belki de bunu başarmışsınızdır.
İçinizdeki saf duyguları henüz tanımlayamadığınızı düşünüyorsanız. "ben aşık mı oldum?" sorunu kendinize çokça soruyorsanız, gelin duygularımıza bir yolculuk yapalım.
Bir Dokunuş Bin Sözden Anlamlı Olabilir
Sevdiğiniz kişiye karşı ne kadar güzel sözler söyleseniz de masum bir dokunuş, kalbin en masum isteklerinden bir tanesidir. Birbirinize hissettirdiğiniz varlığın güzelliği duygusal paylaşımınızı da arttıracak, hislerinizi anlamlandıracaksınız. Aşka ilk adımı atarken sevdiğiniz insanla bir arada olmak sahiplenme duygunun da önünü açacaktır elbette.
Kötü Anıları Unutmak Güzel Şey Değil Mi?
Aşkın temelinde vardır mutluluk. Bu duygu olmazsa, sürekli geçmişin yüklerini kendimize engel edersek nasıl yaşarız bu güzel duyguyu? İşte tam burada, geçmişi ardında bırakabilen, kendini anın içine adapte eden ve sevdiği kişiye adayan kişiler aşkı tanımlayanlardandır. Birlikte olduğunuz kişi hayatınıza girdiğinden beri aklınız, kalbiniz geçmiş kırgınlıklardan uzaklaşıyorsa, hayatınıza bir yorgunluk daha eklemeyeceğinizi hissediyorsanız, aşk size sandığınızdan daha yakın.
Her Anda Beraber Olmak
Sadece saatleri değil, günleri, ayları hatta yılları bile planlamaya başladıysanız, artık aranızdaki hislerin güçlendiğini anlamakta zorluk geçmeseniz gerek. Bunun adı aşkın ta kendisidir.
Bencilliğe Yer Yok
Âşık olmak, sevmek, sevilmek tek kişilik bir yaşama iki kalp sığdırmaktır. Beraber mutlu olmak, mutluluğu birbirinde bulmak aşkın bir diğer tanımıdır. Eğer siz de birlikteliğinizde kendi mutluluğunuza önem verdiğiniz kadar sevdiğiniz kişinin mutluluğuna da önem veriyorsanız aşkı yaşıyorsunuz demektir.
Gerçek Aşk Cesaret Barındırır
Kendi zamanınızdan hatta hayatınızdan bir parçayı feda edip birlikte olduğunuz kişiye öncelik vermeniz de aşkın ruhuna dahildir. Cesaretinizi daha önce göstermediğiniz kadar kalbinizdeki insan için gösteriyorsanız, doğru kişiyle berabersiniz demektir.
NOT; Bütün güzel duygular su gibi akan bu hayatta karşılığını bulmak için kalplerimizde yeşerir. Şunu da unutmayın, Eğer siz de içinizde bu yazdıklarımı barındırıyor ve tüm kalbinizle aşkınıza inanıyorsanız duygularınıza bir ad koymuşsunuz, aşkı tanımlamışsınız demektir.