Güzel oyuncu Seray Kaya hastalıkla mücadele ediyor! Bilinmeyen hastalığını açıklayan Seray Kaya sevenlerini üzdü...

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, sizin veya gördüklerinizin döndüğünü hissetmenize yol açan bir histir. Sıklıkla bulantı, kusma ve denge kaybı bu duruma eşlik edebilir. Vertigo genellikle baş dönmesi olarak adlandırılmaktadır.

VERTİGO ÖMÜR BOYU SÜRER Mİ?

Meniere gibi iç kulak basıncındaki artışın neden olduğu Vertigo hayat boyu sürer. Tedavisi atakların tedavisi ve önlenmesi şeklinde gerçekleştirilir. Başarı oranı yüksektir.