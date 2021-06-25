SON DAKİKA! Fenomen anne Nazlı Hamarat 3 yaşındaki çocuğuna içki içirmişti! Velayet davası açıldı





ÇOCUKLA İLGİLENEMEYECEK DURUMDA ALKOL ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Davalının yeni taşındığı evde ise çocuk odası olmadığı, evin sürekli dağınık ve hijyenik olmayan bir durumda olduğu öne sürüldü. Ayrıca dilekçede davalı Hamarat'ın hemen hemen her gece çok fazla alkol aldığı ve çocuğuyla ilgilenemeyecek durumda olduğu iddia edildi.

Dilekçede "Çocuğun davalı anne yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimine engel olacağı açıkça ortadadır" denilerek aile mahkemesinden yargılama sürecinde ve sonrasında çocuğun velayetinin baba Gaffar Aydın'a verilmesi talep edildi. Ayrıca dilekçede çocuğun daha fazla mağduriyet yaşamaması adına ivedi olarak sosyal inceleme raporunun ve psikolog raporunun alınması istendi.