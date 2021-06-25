Survivor İsmail kimdir? Survivor Türkiye 2021 sezonu yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı modertaörlüğünde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor Türkiye 2021'de yarı finale kalan İsmail Balaban ile ilgili detaylar yarışmanın izleyenleri tarafından merak edilerek Survivor İsmail kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? soruları üzerinden araştırılmaya yoğun olarak devam ediyor.

SURVİVOR İSMAİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor İsmail ile ilgili merak edilen tüm bilgiler şöyle;